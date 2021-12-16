仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心隆重開幕深植移民社區提供綜合性優質醫療服務
位於皇后區百老匯大道82-55號的仁德醫生(Rendr)，其艾姆赫斯特醫療中心日前舉行了隆重的開幕剪彩儀式。仁德醫生首席執行官朴俊醫生、董事會主席張建威醫生、董事會成員陳海帆醫生、首席醫務官施祐鈞、首席運營官李舒及董事總經理惠華一同主持剪彩。眾多醫療專業界領袖到會致賀，場面熱鬧歡愉，與會者對該中心的選址和精心設計大表讚賞。
仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心診所面積約5000平方英呎，目前提供內科全科和家庭科服務，各類身體檢查、疫苗接種、女性健康等醫療項目。現無論是否是仁德的病人，皆可到仁德施打新冠疫苗及加強針，預約查詢電話：(646)854-3611。
仁德醫生董事會主席、創辦醫生之一的內科醫生張建威說，他在30年前來到美國，第一個落腳點就在艾姆赫斯特。那時張建威醫生靠在診所打工來支付醫學院費用和生活費，花一兩百元與別人一起合租一處小房子，平日買菜下廚都只買最便宜的蔬菜。有一次朋友要請他在曼哈頓華埠吃飯，因為來回路費要三塊多，他情願自己下廚，省下這筆費用。
張醫生指出，30年後，艾姆赫斯特仍是少數族裔和移民聚居的社區，相對來說較窮困落後，很多醫生都不願到這裡開設診所，區內居民要長途跋涉到華埠或法拉盛看醫生。去年3月，當新冠疫情在紐約爆發後，艾姆赫斯特一度成為了疫情中心，艾姆赫斯特醫院因病人過載、死亡人數飆升而被全美關注。
張建威醫生說，居住在該區的多為工薪族群體，長距離工作通勤也是常態，再加上艾姆赫斯特的醫療資源在數量和質量上都有缺乏，才使得這裡變成疫情“震中”。仁德醫生之所以選址艾姆赫斯特，正是希望彌補這一社區大型綜合性診所的欠缺。
朴俊醫生、張建威醫生共同回顧分享了成立仁德醫生的初心理念，秉持以人為本、造福社群的心態。艾姆赫斯特醫療中心分有十多個診室房間，除了內科和家庭科服務之外，還有心臟專科、耳鼻喉頭頸專科、化驗室等，都有專用房間。裝修設計時已安排好所需醫療器材，以後還會逐漸擴展，希望為當地的各族裔民眾提供高水準、一站式的醫療服務。目前在艾姆赫斯特坐診的張建威、陳海帆和沈冠宏醫生均有超過二十年的執業經驗，另有一位女性助理醫師專門服務女性健康。
仁德醫生成立於2019年，是一家以內科家庭醫生為主，兼有兒童和青少年專科、心臟專科、腸胃專科、血液/腫瘤專科、耳鼻喉頭專科和婦科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的華裔社區提供最優質、親切的社區醫療服務。目前仁德所屬的近八十位醫生，在位於曼哈頓華埠、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特、布魯克林的日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的三十多個診所，以普通話、粵語、福州話及其他方言提供全方位的醫療服務。詳情請查詢：https://www.rendrcare.com/。
仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心地址：82-55 Broadway, Elmhurst, NY 11373，預約查詢電話：(646)854-3611。
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