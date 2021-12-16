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長風中樂團《詩與樂》音樂會12/18法拉盛文藝中心推出

紐約訊
法拉盛市政廳文藝中心將於12月18日(星期六）下午2點，與長風中樂團攜手推出「詩與樂」音樂會。
法拉盛市政廳文藝中心將於12月18日(星期六）下午2點，與長風中樂團攜手推出「詩與樂」音樂會。

法拉盛市政廳文藝中心將於12月18日(星期六）下午2點，與長風中樂團攜手推出「詩與樂」音樂會，以傳統、現代、流行等不同的曲風，呈現由詩歌喚起的靈感，引發出飄逸多姿的樂聲，展現情感和詩意交融的藝術境界，期望帶給觀眾佳節期間滋養身心靈的選項。

自紐約市今年夏天逐漸開放後，法拉盛文藝中心在華人傳統文化節目方面，與紐約市最優質的團體和藝術家合作，於今秋冬推出了一系列與華人傳統表演藝術相關的活動。每一個節目皆以傳統出發，在不同形式及程度上，反映了與紐約在地文化融合的痕跡。長風中樂團的「詩與樂」音樂會，將從唐宋到現代詩人的詩作，化為琵琶、二胡、箏、阮以及西洋長笛的和鳴。

「詩與樂」音樂會將呈現李白的「關山月」、「月下獨酌」、張若虛的「春江花月夜」、王維的「鹿柴」、蘇軾的「水調歌頭」、三毛的「橄欖樹」等，將詩歌融入於音樂的渲染和表達中，創造出獨特的詩意樂境。擔任音樂會演奏的演奏家為：王國偉（二胡）、孫麗（琵琶）、王君玲（箏）、鄭小慧（阮）、Anna Urrey（長笛）。節目將以中、英雙語介紹曲目及唸誦詩作，延續法拉盛文藝中心將華人傳統文化介紹給多元背景觀眾的傳統。

長風中樂團是一個演奏中國傳統音樂和當代作品的室內樂團，由團長鄭小慧創立於1984年，曾在美國國會圖書館、亞洲協會、大都會藝術博物館、聖地亞哥藝術博物館、Chautauqua Institution, 92nd Street Y, Freer & Sackler Galleries of Art 和Smithsonian民俗節、美國民俗節、波士頓巴洛克音樂節、Skaneateles音樂節以及普林斯頓、耶魯、威廉姆斯等美國眾多的大學演出。

長風中樂團也扮演新音樂的創導者角色，曾委約創作、演奏了陳怡、周龍、盛宗亮、黃若、梁磊、Eric Moe、Mathew Rosenblum、Derek Bermel等著名作曲家的作品。在融合東西方音樂的創意節目中，長風中樂團獲得了美國室內樂協會和美國作曲家、作家、出版商協會（ASCAP）的「探索特別獎」。作為華裔文化遺產保護的積極參與者，長風中樂團舉辦免費的社區音樂會、音樂教育和創立了長風少年中樂團。

《詩與樂》將為實體節目，免費向大眾開放。欲參加節目的觀眾，請上法拉盛文藝中心網站https://www.flushingtownhall.org/music-from-china預約報名、預留座位，觀眾請在入場時出示COVID-19疫苗接種證明及相應身份證明。法拉盛文藝中心地址：137-35 Northern Blvd. Flushing, NY 11354（法拉盛北方大道137-35號）。本節目得到紐約州藝術基金會的「Restart NY: Rapid Live Performance」補助支持。

COVID-19疫情規定：根據白思豪市長關於公共表演場所的COVID-19法令，法拉盛文藝中心要求所有訪客、表演者和工作人員，在進入大樓前出示COVID-19的疫苗接種證明及相應身份證明。進入大樓後，所有人員皆需全程配戴口罩。有關法拉盛文藝中心COVID-19安全措施及疫苗要求的詳細訊息，請上網：https://www.flushingtownhall.org/covid-safety。

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