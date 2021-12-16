我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

「粵韻名劇名曲會知音」12/18 & 12/19一連兩天演出粵劇折子戲

紐約訊

2021年臨近尾聲，在這新舊交替的時候，華人善終基金會希望通過辦演出活動的形式來提醒大家：疫情仍在各地橫行，務必要相信現代醫學科技，只有完全接種疫苗，方可無慮地在公眾場合走動。

繼11月28日圓滿舉辦「齊心抗疫共歡聚」懷舊金曲演唱會後，即使面對準備時間緊迫的狀況，基金會仍然選擇於年底前為大家呈獻「粵韻名劇名曲會知音」表演。紐約振興粵劇研藝中心成立於2019年9月16日，陳麥潔明女士醉心粵劇曲藝，多年前已跟隨紐約之粵劇界名家趙從斌、李美花師傅學藝。紐約振興粵劇研藝中心宗旨，除為粵劇演員和愛好者提供一個交流切磋創作平台外，更藉這個非牟利團體，為華埠乃至整個華人社區承擔起推廣傳承粵劇的先鋒作用。

「粵韻名劇名曲會知音」礙於疫情影響所致，已停辦兩年。在絕大部份民眾完成接種疫苗及施打補強針之時，善終會趕在年底前，於12月18日(星期六)、12月19日(星期日)兩天，陳麥潔明連同多位在紐約享負盛名的粵劇老師、熱愛粵劇粵曲的資深戲友一起，假紐約華埠中華公所中山紀念堂，為熱愛粵劇粵曲的僑胞朋友獻上經典折子戲及精選粵曲，希望有興趣的僑胞屆時親臨觀賞。

本次參加演出的有趙從斌老師、丁柳瑛老師，連同伍國榮、黃宇星、廖小梅、廖文燦這幾位前國內劇團文武生花旦，以及紐約僑胞熟悉的方子源、廖巧珍、邵慶儀、桂蓮、陳秀瓊、李炳賢、朱漫鈴、梅潔羅、鄧賢雲等資深戲迷，為大家呈獻包括《霸王別姬》、《狄青闖三關之猜心事》、《南唐李後主之壽誕》、《三夕恩情廿載仇》、《沈三伯與芸娘》、《龍鳳爭掛帥》以及《碧血寫春秋》，七場經典折子戲及七首膾炙人口的粵曲。本次活動不作籌善款用，也不設買票入場，意在推廣粵劇的同時也提醒大家，只有接種了疫苗才能安心外出、回到正常的生活中去。陳麥潔盼疫情早日完結，所有人百毒不侵，明天更美好。

疫情 疫苗 華埠

上一則

紐約大都會歌劇院 率先要求員工和觀眾接種補強針入場

下一則

角聲今免費接種新冠疫苗 系列活動迎聖誕

延伸閱讀

打疫苗滿一年 護士琳賽：疫情還沒結束

打疫苗滿一年 護士琳賽：疫情還沒結束
NBA／老爸爆料當年柯瑞想去大蘋果 如今在紐約締造歷史

NBA／老爸爆料當年柯瑞想去大蘋果 如今在紐約締造歷史
明年1．3起 費城堂食須出示疫苗卡

明年1．3起 費城堂食須出示疫苗卡
僑胞捐12呎聖誕樹 華府僑教中心點燈

僑胞捐12呎聖誕樹 華府僑教中心點燈
憂副作用和疫苗反應大 有華人不想打第三針

憂副作用和疫苗反應大 有華人不想打第三針

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡