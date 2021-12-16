「粵韻名劇名曲會知音」12/18 & 12/19一連兩天演出粵劇折子戲

2021年臨近尾聲，在這新舊交替的時候，華人善終基金會希望通過辦演出活動的形式來提醒大家：疫情 仍在各地橫行，務必要相信現代醫學科技，只有完全接種疫苗 ，方可無慮地在公眾場合走動。

繼11月28日圓滿舉辦「齊心抗疫共歡聚」懷舊金曲演唱會後，即使面對準備時間緊迫的狀況，基金會仍然選擇於年底前為大家呈獻「粵韻名劇名曲會知音」表演。紐約振興粵劇研藝中心成立於2019年9月16日，陳麥潔明女士醉心粵劇曲藝，多年前已跟隨紐約之粵劇界名家趙從斌、李美花師傅學藝。紐約振興粵劇研藝中心宗旨，除為粵劇演員和愛好者提供一個交流切磋創作平台外，更藉這個非牟利團體，為華埠 乃至整個華人社區承擔起推廣傳承粵劇的先鋒作用。

「粵韻名劇名曲會知音」礙於疫情影響所致，已停辦兩年。在絕大部份民眾完成接種疫苗及施打補強針之時，善終會趕在年底前，於12月18日(星期六)、12月19日(星期日)兩天，陳麥潔明連同多位在紐約享負盛名的粵劇老師、熱愛粵劇粵曲的資深戲友一起，假紐約華埠中華公所中山紀念堂，為熱愛粵劇粵曲的僑胞朋友獻上經典折子戲及精選粵曲，希望有興趣的僑胞屆時親臨觀賞。

本次參加演出的有趙從斌老師、丁柳瑛老師，連同伍國榮、黃宇星、廖小梅、廖文燦這幾位前國內劇團文武生花旦，以及紐約僑胞熟悉的方子源、廖巧珍、邵慶儀、桂蓮、陳秀瓊、李炳賢、朱漫鈴、梅潔羅、鄧賢雲等資深戲迷，為大家呈獻包括《霸王別姬》、《狄青闖三關之猜心事》、《南唐李後主之壽誕》、《三夕恩情廿載仇》、《沈三伯與芸娘》、《龍鳳爭掛帥》以及《碧血寫春秋》，七場經典折子戲及七首膾炙人口的粵曲。本次活動不作籌善款用，也不設買票入場，意在推廣粵劇的同時也提醒大家，只有接種了疫苗才能安心外出、回到正常的生活中去。陳麥潔盼疫情早日完結，所有人百毒不侵，明天更美好。