為納稅做好準備2022年申報的新變化和注意事項

美國國稅局鼓勵納稅人在本月採取重要行動，幫助他們在2022年提交聯邦納稅申報表，申報內容包括經濟影響補助金和子女稅優惠預付款。

此提示旨在幫助納稅人為即將到來的報稅 季做好準備，IRS.gov上更新並提供了一個特殊頁面，概述了納稅人現在可以採取的步驟，以便在2022年更輕鬆地報稅。

以下是納稅人在明年提交申請之前需要考慮的一些關鍵問題：

●檢查子女稅優惠預付款

收到預付款的家庭需要將他們在2021年收到的子女稅優惠預付款，與他們可以在2021年納稅申報表中正確申請的子女稅優惠金額進行比較。

納稅人如果收到的金額低於他們有資格獲得的金額，可以在2021年納稅申報表中申請對剩餘的子女稅優惠金額的抵免。納稅人如果收到超過他們有資格獲得的金額，可能需要在提交申請時償還部分或全部超額付款。

2022年1月，美國國稅局將發送信函6419，其中包含納稅人在2021年收到的子女稅優惠預付款總額。人們應將這封信，和任何其它與子女稅優惠預付款有關的國稅局信函，連同他們的稅務記錄一起保存。有關更多信息，請參閱：https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return。

符合條件的家庭如果在2021年沒有獲得每月預付款，在明年提交2021年聯邦所得稅申報表時，仍然可以通過申請子女稅優惠來獲得一次性付款，這包括通常不需要報稅的家庭。

●經濟影響補助金和紓困金退稅 額

根據2021年的稅務信息，不符合條件領取第三次經濟影響補助金，或未收到全額款項的個人，可能有資格獲得紓困金退稅額。他們（包括那些通常不報稅的人）需要提交2021年的納稅申報表，以申請抵免。

個人在提交納稅申報表時，需要使用他們的第三次經濟影響補助金和任何追加的補助金實際收到的金額，以計算其正確的2021年紓困金退稅額。確保使用正確的付款金額，可以避免退稅處理延遲。

個人還可以登錄他們的IRS.gov在線帳戶，安全地訪問他們的經濟影響補助金金額。更多信息請參閱IRS.gov/rrc。

●慈善扣除項變化

未逐項列出扣除額的納稅人，可能有資格為已婚納稅人提交聯合報稅表，獲得最高600美元的慈善扣除額，而所有其他申報者，在2021年向符合條件的組織提供現金捐款的慈善扣除額，最高為300美元。更多信息，請閱讀526號出版物《慈善捐款》。

●準備好經轉帳直接存款的銀行賬戶

納稅人通過經轉帳直接存款的方式，能夠比紙質支票更快地獲得退款。沒有銀行賬戶的人可以學習fdic.gov/getbanked，或通過https://www.mycreditunion.gov/about-credit-unions/credit-union-locator開設賬戶。退伍軍人應查看https://www.benefits.va.gov/benefits/banking.asp，以便獲得金融服務。

IRS.gov/getready上提供了在線工具、出版物和其它有用資源的鏈接。