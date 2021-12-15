中國風書店特價書一本$1年終酬賓12月31日結束

中國風書店各類叢書應有盡有、包羅萬象。

冬日讀好書，為期一個月的中國風書店 一年一度的年終酬賓將於12月31日結束，敬請愛書族和藏書族的僑胞們把握一年一次的難得機會。特價書一本$1，其他圖書人民幣定價乘以0.2，先到先選。

位於法拉盛植物園 附近的中國風書店，曾獲贈由中國國家圖書館館長任繼愈先生書寫的「中國風」親筆題詞。開業20多年來，在美東地區的中文書店中享有極高的聲譽。首先，書店對於大陸年出版量達20多萬種的圖書，在種類、內容及品質上做了精心選擇，以滿足海外僑胞對於母國文化最新發展的瞭解需求；其次，從專業的層面上確保選擇圖書的學術水準及在其領域中的領先性質。

該店各類叢書應有盡有、包羅萬象，分門別類地排列整齊展示，舉凡工具書、英語教材、當代大陸政治、經濟、文化、文學、中國歷史、民俗、中國醫藥、大陸電腦書籍、養生食譜 、實用兒童書籍和CD等，而且每月都有最新的大陸書籍運到，歡迎僑胞前往選購。

該店接受信用卡，並歡迎郵購。中國風書店地址：43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY11355(近植物園)，電話：718-961-7107。七天營業：上午10時至下午6時。