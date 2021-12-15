超智慧聖誕禮物聖山佛國五天閉關禪修班

聖山佛國健康城舉辦第二期“五天閉關禪修班”。

2022年新年將至，百業待興，但疫情 危機仍沒有過去。時至聖誕節 ，為了化解危機，應眾生請求，紫光上師慈悲在聖山佛國健康城舉辦第二期“五天閉關禪修班”，為初、中、高級大圓滿成就密法打下基礎。

聖誕節將至，在這個溫馨團聚的日子，禮物傳遞著親友的愛，那麼人們最渴望的禮物是什麼呢？健康、智慧、快樂、無憂、和諧，一定在其中。和在家人一起美好的五天中，聆聽大智者紫光上師的開示，學習古老的密法，體驗山洞中加持的能量，點上一盞聖誕新年祈福燈，為全家帶來光明與吉祥。

在禪修中，遠離喧囂、至簡至真、回歸真我；在禪修中，一天天健康起來、年輕起來、開心起來；在閉關中，享受神秘的宇宙能量，得一份安心；在閉關中，打開智慧，領悟人生真諦，感受身心合一的昇華。從禪的寂靜，走向禪的生機。

修禪除了可以改變體質、改變氣質、增加人緣、增長智慧之外，還有一種超能力，一種可以改變因果的不可思議的力量。中青年可以排除身心毒素、調節陰陽、擺脫憂鬱、減少狂躁；少年兒童可以開發智慧；女性可以青春永駐、健康美麗、提升氣質；幫助每個人掌控對抗疾病和煩惱的能力，提升身心靈、社會人際關係和家庭幸福，改變人生。

具體來說，修禪的益處如下：

第一：改變體質

經過修禪以後，可以保持年輕、充滿活力。因為細胞在禪坐的時候得到了新的生命，讓老化、退化的細胞再生，把一個人的體質從生病改造成不生病，可以讓自己看起來年輕十歲，不必經過化妝，這是自然的美。

第二：改變氣質

修禪也可以改變自己的氣質，從裡面開始改變。一個人的言行決定於自己的思想，如果有正確的思想、觀念，當然做起事來非常順利、如意；如果說充滿偏見，自然不會有好的結果。

第三：提升人際關係

修禪可以提升人際關係，人緣會非常好。因為身體沒有毛病，心情能常常保持愉快，可以化解人與人之間的一切紛爭、一切不必要的衝突，所以修禪的人，人際關係會非常好。由於人緣好，做起事來也更有勁，更能事半功倍。

第四：得到無上的智慧

修禪最大的利益，就是可以得到無上的智慧。無形間，這智慧也可以用在課業上、工作上，用在家庭、社會、國家、世界。修禪的人內心非常宏大、無量無邊，不會為了一點小事、一點名利、權欲去爭奪，能夠處之泰然、淡泊名利，人生非常充實、有意義。

報名電話：518-853-1873，禪修地點：11 Liberty Street, Amsterdam, NY 12010。開班日期：12月21-25日，為期五天，學費$600；12/18截止報名，歡迎網上報名：[email protected]（報到時請提供新冠檢測 報告一份）。歡迎年滿9歲至69歲的有緣人報名參加，名額有限，莫失良機。