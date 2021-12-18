信託 123 話你知

信託制度在美國由來已久，信託的相關法律制度在美國也已十分成熟。

信託制度在美國由來已久，信託的相關法律制度在美國也已十分成熟。然而對於一部分華人 朋友來說，只聽信託名，未享信託好。信託聽起來非常高大上，但實際上與普通市民一生的財富管理息息相關。清楚瞭解信託並合理利用該制度，在當今美國社會是十分必要的。

何為信託？根據信託法的定義，「委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係」。簡而言之，有財產規劃需求的人成為「委託人」，「委託人」與「受託人」簽訂信託協議來轉移財產，「受託人」必須要按照信託契約的內容和目的來管理、處分並交予信託財產給「受益人」。同時，委託人亦能指定「信託監察人」，依照法律與信託文件的規定，來監督受託人是否符合信託契約的目的，以此來管理信託財產。

當你有財產轉移的需求時，你就用得上信託。對於信託的使用，一般華人家庭最常用於以下幾方面：

1.遺產信託：相信這是為人父母最希望瞭解的信託內容。一般華人父母辛辛苦苦一輩子，攢下房產、財產，只希望能在經濟上幫助子女。在不懂信託的家庭，很多華裔採用將孩子的名字加入屋契或者直接轉屋契給孩子的方法。此類做法的弊端是不可逆轉，父母尚需要生活，如若子女不孝或發生重大變故，父母就失去對財產的控制。對子女來說，將來如果需要出售房產，繳交房地產 資本增值所得稅時，子女等於承接了父母購買房產時的低成本，無端地要負擔房產的高所得稅。如果父母採用可撤銷信託的方式，將房產放入信託當中，指定子女為受益人，一旦有任何變故，父母在世依然可以撤銷信託，仍保有對財產的處理控制權。另外，在父母過世後，根據信託，受託人將房產轉移給受益人，房產的價值將以當時的市價重新評估，那子女將來買房只需按照父母過世時的市價來繳交房地產所得稅，可省一大筆錢。

2.不可撤銷的財產信託：做生意的朋友可以合理利用不可撤銷信託。因為在做生意期間，有可能與合夥人或其他公司產生糾紛，為了避免自己的私人財產受影響，被凍結或被法庭扣押，很多做生意的華人朋友喜歡採用不可撤銷信託，即使生意失敗背負債務，也能通過受託人將財產轉移到家人手中，保護家庭不受生意失敗的影響，債權人是無法追訴信託裡的財產的。

3.有一些熟悉信託的人利用不可撤銷的信託，可以將財產保留，同時也可以拿到聯邦政府提供的免費醫療服務。在紐約地區，老年人所需要的長期護理服務每月需要大約花費$13,500，一般人平均使用長期護理3.5年，$13,500/月 x 42個月=$567,000，這是一筆不菲的費用。利用不可撤銷信託，既能將財產傳給子女，也能享受老年免費醫療資源。

信託的好處與用處方方面面，像是猶太 人利用信託管理財產已經是日日家家會做的事情，因此，猶太民族在美國的財產積累在代際間是沒有損失的。華人也應該學習信託這一工具，管理好財產，才能讓華人族裔在美國壯大發展，慢慢有話語權。

文章部分內容由黃啟源律師提供