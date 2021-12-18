長年大富光輝燦爛39年 亞洲名牌食品遍全美

該公司代理的優質食物產品来自亞洲多個地區。

長年大富公司成立於1982年，開業至今已有39年悠久歷史。開業當年位於纽约唐人街，由Richard Ng伍錫華先生創立。專營亞洲美食 進口批發及代理各式暢銷東南亞雜貨，供應範圍遍及全美各大超市及雜貨店。該公司現在地處新澤西州55 Hook Road, Bayonne, NJ 7002，擁有125,000平方尺的完善貨倉，佔地8.3亩土地，平均每年可處理超过700個到港船舶集装箱及数千出境货物。

該公司代理的優質食物產品来自亞洲各地區：中国、日本、韩国、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、印度尼西亚、越南等。公司進口冷凍、冷藏、季節性食品，以及罐装和瓶装的食物產品，如飲料、零食、调味料、大米、面條等。該公司代理品牌繁多，其中最受華人 熟悉的名廠品牌包括有白蘭氏雞精、美心月餅、嘉頓、珍珍、旺旺、大田海洋、名屋、綋良食品、九福、十全、山水等，多年以來不斷為華人僑胞爭取更多優質品牌，讓華人食品市場增添不少異彩。

長年大富代理的白蘭氏雞精是品牌中的品牌，人人送禮必備。白蘭氏的燕窩產品採用優質的印尼洞燕製造，洞燕乃指金絲燕依隨天性在懸崖岩洞裏建構的巢。每年，金絲燕都會飛到印尼的海邊岩洞築巢孵蛋，這些洞穴遠離人煙、空氣清新，為金絲燕提供不受污染的棲身處。印尼政府為了防止濫採情況，只許持執照者採集岩洞裏的燕窩。採集者會待雛燕長大離巢後才收取燕窩，不會影響金絲燕的繁殖。白蘭氏燕窩產品絕不選用屋燕為材料，屋燕是指在人造燕屋內收集的燕窩。由於缺乏岩洞的天然條件，屋燕所含的礦物質較洞燕少，且人造燕屋也會受環境和空氣污染，損害燕窩的品質。另外，屋燕在高溫消毒的過程中很容易破碎分解，影響產品的安全和保存期。在日常生活裏，一般都以不受人工滋擾的野生食材為上品，例如野生的人參、三文魚、竹笙、食用菌等，當選擇珍貴的燕窩時，更不可降低標準。

白蘭氏不單堅持採用純正的野生洞燕，也盡量搜購金絲燕築的第一個巢，即業內人稱的「頭水燕」。這些燕窩的個頭較大、雜質較少，所含的天然養分相對也較多，雖成本較高，但品質有保證。為了讓消費者每一口都吃到真正的洞燕，白蘭氏利用先進的指紋科技（fingerprint technology）驗證每枚燕窩，「驗明正身」後才告採納。

一九八二年，白蘭氏始創即食瓶裝燕窩，讓消費者可以直接從瓶中享用燕窩，省卻費時的準備工夫。作為全球最大的瓶裝燕窩生產商，白蘭氏不斷鑽研最新技術，保存燕窩的珍貴抗老精華，並自設工廠，嚴格控制產品質素。白蘭氏的燕窩產品由原材料至製成品，期間經過一百四十多項品質檢定，這份執著讓白蘭氏贏得眾多消費者的信賴，吃燕窩就只信白蘭氏。

由長年大富代理的另外一個大品牌美心月餅風行全球，流心月餅心系人心。提供一系列節日產品的美心月餅，希望將美味帶給人，用滋味薈萃人心。將心願實現，美心月餅創出一段又一段圓滿里程，讓全球傳頌。

• 1987年，品牌推出第一盒雙黃蓮蓉月餅；

• 1998年，美心雙黃白蓮蓉月餅矚目推出，同年成為香港 銷量第一，至今連續二十三年；

• 90年代起進軍內地，遠銷世界各地超過180個城市；

• 2014年首創流心奶黃月餅，連續六年獲全港奶黃月餅鎖量第一。

2005年起屢獲世界食品「米芝蓮 」世界品質評鑑大會——Monde Selection的品質獎項，今年更榮獲︰

• 雙黃蓮蓉月餅——特別金獎(Grand Gold Award)；

• 雙黃白蓮蓉月餅——金獎(Gold Award)；

• 流心奶黃月餅及香滑奶黃月餅——金獎(Gold Award)；

• 冰皮七星伴明月——特別金獎(Grand Gold Award)。

長年大富代理的品牌中，嘉頓美食也是一個銷售全球、跨越半世紀的大品牌。

嘉頓公司是現時香港最大、最具規模及設備最先進的食品企業之一，在生產技術、品質、產量和市場發展方面，早已達至國際水平。現時數以千計的嘉頓食品之中，不少曾榮獲國際及地區性美食獎項，優越質素不言而喻。

「讓中國人吃得好」是已故董事長張子芳先生的創業格言。嘉頓一直堅守品質至上的方針，不但致力讓中國人吃得好，更希望中國以至全球消費者都能夠享受既方便又富營養的嘉頓優質美食。

隨著社會不斷發展和進步，嘉頓將活用西方及現代中國食品科技，積極面向新世界、新市場，在全球各地將中國食品發揚光大。嘉頓產品種類、銷量和市場份額方面的成功早已被廣泛肯定，為迎合市場所需，嘉頓經常投入巨資於產品研發、提升技術和生產器材。

嘉頓廠房採用最先進的機器設備來完成各個生產程序，從食品製造到包裝均由電腦控制，充分發揮科學管理的超卓效能。此外，香港嘉頓有限公司位於深井的廠房總面積達七萬平方米，生產線包括麵包、蛋糕、餅乾及糖果等，僱用員工超過一千二百人，乃業界中之翹楚。

長年大富代理的品牌正如其公司價值一樣，追求卓越、注重品質，將更多優質亞洲食品帶入世界舞台，也為海外華人送來溫暖的家鄉味。