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意境會所Mirage spa年終回饋新老客戶消費即享受免費蒸汽桑拿

紐約訊
位於法拉盛地區的意境會所Mirage spa是全方位的養生會館，專業理療師純正手法，有效緩解疲勞。
位於法拉盛地區的意境會所Mirage spa是全方位的養生會館，專業理療師純正手法，有效緩解疲勞。

冬天寒風凜冽，你是否覺得四肢僵硬、氣血不通、手腳冰涼、身體乾燥？這時候急需給身體做個蒸汽桑拿，讓你身體恢復活力。為回饋新老客戶，凡是在會所任意消費，都可免費享受蒸汽桑拿，單獨體驗蒸汽桑拿每位$15。

濕蒸可以對角質層進行軟化，去除毛孔中的髒東西，對皮膚堵塞的人來說再適合不過。濕蒸可以幫助排汗、去除體內濕氣，又因為溫度漸漸升高，使體內新陳代謝加快，幫助脂肪燃燒，是沒時間、運動量少的人士的福音。濕蒸還可以增強皮膚彈性、延緩衰老、促進身體排毒，有美膚的功效。

意境會所Mirage spa是紐約私享停車場的一站式美容休閒會所，是一個集美容、美髮、按摩、足療推拿等為一體的輕奢級別休閒會所，為繁忙的紐約人甚至外州的賓客提供一個放鬆、休閒、留宿的好去處。

正值聖誕節酬賓，除了消費即享免費桑拿外，三人同行推拿或足療，一人免單（下午1-6點），兩人同行八折。特別推薦：「1小時足療+1小時推拿特價$58」，不論送禮送健康或者選擇愛自己，都是最好的禮物。此外，美髮消費滿$100減$20，消費滿$200減$40。

意境會所Mirage spa自備停車場，地址：136-20 Booth Memorial Ave., Flushing, NY 11355，預約電話：718-683-5888、718-737-1918。

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