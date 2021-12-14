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田芳痛症理療康復中心專業疼痛管理提醒老年人冬季慎防摔跤

紐約訊
田芳醫師的專業醫療團隊，擅長治療各類疼痛疑難雜症。
田芳醫師的專業醫療團隊，擅長治療各類疼痛疑難雜症。

後疫情時期，位於法拉盛的「田芳痛症理療康復中心」積極服務廣大僑胞，為他們解除了身體上的各種疼痛。其自5月26日重新營業以來，獲得了眾多疼痛患者的好評。該中心的服務包括物理治療、推拿手法和針灸治療、運動訓練和心理治療等，讓患者在生活上恢復到健康狀況，提高生活品質。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學院6年制醫學系，在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練；曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院主治醫師，現任紐約皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師；擁有美國理療康復專科特考文憑，是美國物理治療與康復學院院士。田芳醫師介紹，中心是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和治療師團隊，陣容強大。在恢復開診的準備工作中，田芳醫師特別聘請了最專業的消毒公司為診所做了全面消毒，以確保僑胞來診所診療安全無虞。

田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因，尤其是疼痛，病因複雜、頗為棘手。田醫師認為準確診斷至關重要，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患製訂一套治療方案，而後進行治療。田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1.注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用的藥物，注意夜晚起床需要緩慢，房間牆邊需要裝有夜燈照明。2.眼睛和聽力有障礙的患者，注意家中地上不要擺放地毯、過道不要堆放傢俱，以防摔跤。3.進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4.老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5.注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑的鞋子。6.如有行走困難者，請用拐杖或步行器進行輔助。

該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手、足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果，對癌症相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。此外，各種運動損傷、關節/軟組織慢性炎症、脊柱復健、手腳麻痹、四肢無力、行動困難、偏癱等各種疾病的後期康復處置，都是物理康復醫學的適應症。該中心還開展痛點注射、關節與穴位注射等特殊治療，中心物理治療包括運動拉筋、牽引、電療、超聲波治療、遠紅外熱療、臘療以及針灸、推拿等多種治療。

中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室；中心醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約；電話：347-438-1534、347-506-0646；接受各類醫療保險，無保險者優惠。

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