我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

陳敏麗西醫美容診所秋季特惠 解決雙下巴、臉部下垂、皺紋

紐約訊

雙下巴永遠是愛美人士的苦惱，雙面下垂及慢慢出現的皺紋更是重災區。Profound魔方電波系統通過美國FDA歐盟CE雙認證的全球專利技術，是一台可以利用智慧溫感針達到精准控制治療溫度的電波設備，臨床證實能有效新生彈力蛋白、膠原蛋白、玻尿酸三大元素。陳敏麗西醫美容診所現推出秋季特惠，享$500 off。魔方電波Profound療程助你逆齡除皺，恢復年輕狀態。

人體肌膚中，膠原蛋白像是一束束鉛筆那樣支撐著我們的皮膚，而彈力蛋白就像橡皮筋般圍繞著膠原蛋白，讓皮膚有高度彈性，在伸展後仍可恢復到原本的樣子。尤其在中下臉，包括頸部的區域，是最容易顯露出老化的地方，卻也是醫師最不容易治療的地方。

Profound魔方電波除皺系統，運用精密而強大的注射式能量，以微米大小的能量柱層層堆疊，建構出一個堅固的支撐網，撐起鬆垮老化的肌膚，並且轉化為Q彈緊緻的年輕效果。Profound魔方電波以獨創的智慧溫感針，透過溫控感應器，即時偵測皮下溫度與阻抗，使每對電極間創造出微型能量柱，在精確的時間下將能量充分注入後，加熱網狀真皮層，並保障組織控制在目標溫度與位置上。在治療過程中，能引起表皮層與乳突真皮層微創破壞與修復機制，進而改善整體膚質，提升肌膚彈力。

Profound魔方做到了獨家即時溫度阻抗偵測，此機制能即時回饋需治療區域當下的肌膚狀態，讓系統根據不同位置的肌膚阻抗提供最精準的能量，達到設定的目標溫度與恆溫。除皺系統運用智慧溫感針精確瞄準要加熱的區域，並且完全控制溫度與時間，特別針對下半臉，如法令紋、豐頰、木偶紋、雙下巴、火雞脖、頸部細紋等部位，都可以達到最好的效果，讓老化鬆弛的三角臉重返倒三角輪廓，整體膚質更為緊緻平滑，同時保護肌膚不受傷。

Profound以能量針的概念，直接將電波能量集中注射到皮下2.5mm真皮層，是能有效去除皺紋、減少橘子皮組織的全新科技，對於雙下巴、臉部下垂、皺紋等瞬間解決，助你逆齡除皺恢復年輕狀態。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等服務。此外，診所提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)位於紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約電話：212-343-2536。

華埠 歐盟 FDA

上一則

關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

下一則

新冠疫情期間詐騙風險依然存在

延伸閱讀

關健金 對退化、感染與受傷風濕關節炎有益

關健金 對退化、感染與受傷風濕關節炎有益
頂級「彩虹屁」上熱搜 上海文峰集團遭調查 平台被刪

頂級「彩虹屁」上熱搜 上海文峰集團遭調查 平台被刪
華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑

華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑
美加美美容美髮學校暨三二一西藥房 慶感恩節並提供耆老義剪等服務

美加美美容美髮學校暨三二一西藥房 慶感恩節並提供耆老義剪等服務
華埠金物華西醫內科家庭專科 流感季節提醒盡早施打疫苗

華埠金物華西醫內科家庭專科 流感季節提醒盡早施打疫苗

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命