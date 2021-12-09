2022年新年將至，百業待興，但疫情 危機仍沒有過去，時至聖誕節 ，為了化解危機，應眾生請求，紫光上師慈悲在聖山佛國健康城，舉辦第二期“五天閉關禪修班”，凡修學者可快速提升免疫能力，抵禦病毒入侵。對乳腺增生、失眠 、憂鬱症 等慢性病患者均有立竿見影之效果。 為求初、中、高級大圓滿成就密法打下基礎。開班日期12月21–25日，為期五天，學費$600 。12/20截止報名，歡迎網上報名：[email protected]（報到時請提供新冠檢測 報告一份）。歡迎年滿9歲至69歲有緣人報名參加，名額有限，莫失良機。

聖誕節將至，在這個溫馨團聚的日子，禮物傳遞著親友的愛，那麼人們最渴望的禮物是什麼呢？健康、智慧、快樂、無憂、和諧，一定在其中。和家人一起，美好的五天中，聆聽大智者紫光上師的開示，學習古老的密法，體驗山洞中加持的能量，點上一盞聖誕新年祈福燈，為全家帶來光明與吉祥。

在禪修中，遠離喧囂，至簡至真，回歸真我；在禪修中，一天天健康起來、年輕起來、開心起來；在閉關中，享受神秘的宇宙能量，得一份安心；在閉關中，打開智慧，領悟人生真諦，感受身心合一的昇華。從禪的寂靜，走向禪的生機。

修禪除了可以改變體質、改變氣質、增加人緣、增長智慧之外，還有一種超能力、不可思議的力量，可以改變因果。對中青年排除身心毒素，調節陰陽，擺脫憂鬱，減少狂躁，對少年兒童開發智慧，對於女性青春永駐，健康美麗，提升氣質；每個人掌控對抗疾病煩惱的能力，提升身心靈、社會人際關係和家庭幸福，改變人生。具體來說，修禪的益處如下：

第一：改變體質

經過修禪以後，我們可以保持年輕，充滿活力。為什麼？因為我們的細胞在禪坐的時候又得到了新的生命，讓老化、退化的細胞再生，把一個人的體質從生病改造成不生病，而且可以讓自己看起來年輕十歲，不必經過化妝，這是自然的美！

第二：改變氣質

修禪也可以改變自己的氣質。修禪是從裡面改變自己。一個人的言行是決定於自己的思想，如果有正確的思想、觀念，當然做起事來非常順利、如意；如果說充滿偏見，自然不會有好的結果。

第三：提升人際關係

修禪可以提升人際關係，人緣會非常好。因為身體沒有毛病，心情能常常保持愉快，可以化解人與人之間的一切紛爭，及一切不必要的衝突，所以修禪的人人際關係會非常好。由於人緣好，做起事來也更有勁，更能事半功倍。

第四：得到無上的智慧

修禪最大的利益，就是可以得到無上的智慧。無形間，這智慧也可以用在我們的課業上、工作上，用在家庭、社會、國家、世界。修禪的人，他的心非常宏大，無量無邊。他不會為了一點小事、一點名利、權欲來爭奪；他能夠處之泰然，淡泊名志，他的人生非常充實，非常有意義。

報名電話：518-853-1873，禪修地點：11 Liberty Street, Amsterdam, NY 12010。

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