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法拉盛馬蘭律師談康斗和合作公寓釋疑

紐約訊
馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為人可親。
馬蘭律師精專辦理各類法務案件，為人可親。

馬蘭律師持有紐約、新澤西州執照及美國法學博士學位，擁有近20年豐富法務經驗。馬律師專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，為客戶力爭權益，提供各類移民破產、商業買賣、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。

據瞭解，近年來華人社區的房價居高不下，有許多華人便選擇購買合作公寓(Co-op)，使得合作公寓變得熱門和搶手。需要注意的是，合作公寓不屬於私人產權，買家擁有的只是合作公寓公司的股份及居住權。康斗(Condo)和合作公寓(Co-op)僅憑外觀很難分辨出來，而康斗屬於私人產權。康斗與合作公寓一樣需支付維持費，另外還有地稅及水電煤氣等費用。

馬蘭律師提醒，買家在購買合作公寓(Co-op)時需注意幾點：

1.查看合作公寓過去3年的財務報表，主要是注意幾項大的開銷，看是否有突然大幅增漲的現象；

2.如果是透過Sponsor Sale購買的單位，雖然無需和管理公司面談，手續上也較簡便，但同時也要確認這些Sponsor的股份不能超過該大樓的5%，如果超過5%有可能銀行不給貸款，合作公寓公司也可能被Sponsor這些大股東操控；

3.買賣時需要支付的Flip tax(轉手費)每棟合作公寓不盡相同，所以在購買前除了知道房價外，還需要瞭解實際上公寓公司所收取Flip tax及維持費和雜費等支出；

4.需瞭解合作公寓本身是否擁有該土地或只是租賃，如果是租用的土地，馬律師建議買主放棄購買，因為當土地的租約期滿後，合作公寓則必須歸還，雖然相對來說合作公寓(Co-op)的價格遠遠比康斗（Condo)價格低，但背後的繁文縟節需要請專業及有經驗的律師來仔細幫您檢閱及過濾。

馬蘭律師法拉盛辦公地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355(百利大廈內116室)，精辦各類地產交易及商業買賣、移民、破產、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務，歡迎僑胞蒞臨垂詢，電話：718-886-8508。

破產 華人 移民

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