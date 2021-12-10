NJTTC 乒乓球俱樂部火熱招生中 2021 Joola北美國際公開賽喜創佳績

NJTTC乒乓球俱樂部在2021 Joola北美國際公開賽中喜創佳績。

座落於新澤西州 春田市鎮(Springfield)的NJTTC(New Jersey Table Tennis Club)，是一家具有百年悠久歷史的乒乓球俱樂部，學員表現優越超卓，人才輩出。現冬季營正火熱招生中，有興趣的僑胞或家長歡迎親臨參觀諮詢。

該俱樂部的創立宗旨是運動健身 、提升自我、培養專注力兼且釋放生命力與激情。乒乓球是一項非常有益身心的運動，它不僅可以提升學員的專注力，而且也有預防近視的功效。打球時注視球的瞬間移動，使得瞳孔即時調整焦距，進而訓練眼球肌肉，達到強化視覺神經的效果。此外，通過大腦和肢體的相互配合，亦能提高身體的協調能力，尤其對成長期兒童的身心發展更是百利而無一害。

俱樂部場館整潔、寬敞、明亮，12張ITTF國際認證比賽的球臺供學員練習，是一處磨練切磋乒乓球技的理想場地。該俱樂部根據學員程度開設初級班、高級班、成人班、兒童初學班以及後培訓班，又分團體及一對一教學等。

NJTTC俱樂部師資優良、實力雄厚，聘有多名前中國專業隊員親自執教，包括有高新教練，曾執教於中國四川隊、科維特國家隊及英國微爾士隊，NJTTC在他的帶領下榮獲2018年美國團體賽冠軍、2014年美國公開賽21歲男子單打冠軍及青少年圑體冠軍，在他的培養下今年Brian Wu及Emily Quan打入美國青少年隊；高彥軍教練，原江蘇省乒乓球專業隊隊員，曾參加德國乒乓球職業聯賽，出任過紐約市乒乓球俱樂部教練，於2016年至今擔任紐約大學乒乓球隊總教練，並在2018年為NYC贏得全美大學聯盟團體賽冠軍，立下汗馬功勞。

值得一提的是，NJTTC在2021年Joola北美國際團體公開賽中喜創佳績。這是四星級別的國際團隊賽事，已經連續舉辦了20多年，今年的公開賽共有約630位選手參加。受邀於NJTTC俱樂部，此次以高彥軍教練為領隊，帶領梁吉善(原中國天津隊選手，現為美國國家隊隊員，多次榮獲各大比賽冠軍)、田野(原中國八一隊選手，現任加州 俱樂部教練)、朱定成(Stephen Chu，美國本土乒乓球選手，曾獲2014年美國公開賽青少年團體冠軍，並在國內各大比賽中取得優異成績)等，組成NJTTC「希望」1隊。此番比賽，高彥軍是全隊的靈魂人物；梁吉善為一號主力，一路過關斬將，居功至偉；田野則專程從加州趕來加盟，克服時差的疲憊，全力拼搏、求取表現；Stephen在半決賽博弈中表現極為優異，為全隊拿下關鍵一分，幫助全隊殺進決賽。比賽在全體NJTTC教練及隊員們的攜手合作、共同努力下，NJTTC1隊、4隊和9隊均獲得了Division1、5和10的亞軍；NJTTC6隊和7隊並列Division8的季軍，成績斐然。

NJTTC俱樂部地址：10 Fadem Road, Unit5, Springfield, NJ 07081，預約熱線：高新732-798-4101、高彥軍646-894-7743，查詢更多資訊請上網：www.njttc.org，俱樂部7天開放全年無休。