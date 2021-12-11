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東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

紐約訊

由郭晶、郭志勇及郭嫡雅三位聽力博士主理的東方聽力中心，提供全方位聽力服務項目，接受大部分醫療保險和信用卡付費，精通國、粵、台和英文，歡迎各界來電預約洽詢。

美國聽力學博士郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員；1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學院，奠定了堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童/成人及老年人全面聽力的檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞和幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

東方聽力中心為病患驗配助聽器，驗配前聽力師會為患者進行全面聽力檢查，同時亦對助聽器帶來的輔助效果做出精確的推測。新款優質的助聽器能夠自動分析使用者的四周環境，通過高科技的聲譜分析，由20至48頻道做出最佳調整；提高助聽器配帶者在噪音背景下的辯識能力，使語音分外清晰。新款助聽器具有特殊的充電功能，使用者晚上將助聽器放在充電器上，白天就可以整天使用，免去了經常更換電池的麻煩及購買電池的費用，同時也省去了由於電池倉及電池門損壞而需要經常複診的不便。體積巧小、品質優等的新科技助聽器日新月異。

東方聽力中心舒適寬敞的就診環境、數字化和現代化的儀器設備，提供優質的聽力及助聽器服務。預約電話：347-393-3130；法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7e室，電話718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話718-853-2347。

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