紐約綜合牙科專精牙周治療、牙齦再生 精英醫師團隊幫助患者最大限度保留原牙

紐約綜合牙科院長Jason Kim牙醫博士帶領精英團隊提供專業服務。

紐約綜合牙科診所在牙周治療、牙齦再生方面擁有獨特優勢。診所引進的最新一代LANAP protocol治療設備，載有最新PerioLase MVP-7牙科雷射治療儀，在治療過程中無切口、無縫合、無恐懼。這種治療方法避免了傳統手術治療的牙齦切開以及翻辦（Flap）手術之痛，通過激光能量瞄準發炎部位進行殺菌治療，無需手術以及縫合線，在保留健康牙齦組織的同時，殺菌後的牙齦在治療中被刺激恢復再生能力，促進牙齦和周圍支撐牙齒的牙槽骨再生，逐漸逆轉炎症對牙齒帶來的破壞，幫助患者最大限度保留原牙。

美國牙醫學院的一項調查發現，只有兩成（20.5%）的男性會在飯後立刻刷牙，而有近三成（28.7%）的女性會在餐後立即刷牙。此外，除非是牙痛等症狀需要立即治療，男性一般不會主動去看牙醫做預防性的治療，再加上男性吸菸者比女性多，所以男性的牙周病相關問題也比較多。及時留意早期症狀可以阻止病情惡化，紐約綜合牙科提醒大家注意定期看牙醫、定期請專業醫生檢查牙齒健康。

綜合牙科擁有專業團隊，資深牙醫師Jason Kim擁有23年的植牙經驗，擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等。綜合牙科擁有牙科領域先進技術，使用先進的3D數位錄影技術掃瞄患者的口腔結構，將影像轉製成牙齒模型，確保了第一步牙齒取模的準確度，可大大減少患者的不適感，縮短就診療程。

此外，在包括拔牙、植牙等牙科常見手術中，綜合牙科引入纖維蛋白技術（Platelet Rich Fibrin，簡稱PRF），抽取患者少量血液，經離心萃取後生成纖維蛋白與血小板的凝塊，放入傷口可產生止血效果，促進傷口快速復原。由於PRF抽取的是患者自體血液，因此不會出現體質排斥，也不受年齡限制，是一種非常安全有效的再生技術。植牙者如果牙槽骨缺失，綜合牙科還可運用PRF搭配骨粉，增進成骨細胞附著生長，加速傷口癒合。

綜合牙科先進的植牙方式——顴骨植體（Zygomatic Implants）項目，搭配常規植牙，適用於上顎牙槽骨被嚴重吸收、由於疾病等導致上顎牙骨嚴重流失、植牙失敗等情況。顴骨植體成功率高達96%，其有效性和安全性已得到國際臨床驗證。

紐約綜合牙科重視患者就診體驗，診所佈置溫馨優雅、乾淨整潔。每個診室內都有電視供患者在接受治療時觀看，可以分散患者注意力，減少治療時的不適感和緊張心理。與很多診所不同的是，患者做X光檢查無需站在特定的儀器前，只要躺在牙科手術椅上即可操作，非常方便。紐約綜合牙科地址：144-48 Roosevelt Ave., #MD-B, Flushing, NY 11354，診所備有免費停車場。新病患可提供免費諮詢，歡迎致電中文專線：718-886-3443，或上網：www.Nydentalsolutions.com。