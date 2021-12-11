北港台菜推出聖誕新年台式辦桌菜 團圓宴客 歡迎預訂

北港台菜林師傅充满愛的古早味拿手菜受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。餐館地點位於新中美超巿對面59-10 Main St., Flushing, NY 11355（近495公路，停車方便）。

說到去哪裡吃正宗台菜，紐約人都異口同聲地說出：北港台菜。林師傅超過40年的一手好廚藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」中最上乘的功夫；配合時令，將老祖母時代的名菜加入林師傅自己的創意巧思。配合聖誕新年親朋好友團圓宴客的需求，日前林師傳推出取價$888的台式傳統辦桌菜，歡迎提前來電預訂。

林師傅以40年的精緻料理經驗，搭配當令本地新鮮食料，為僑胞設計了這款傳統的聖誕新年辦桌菜：佛跳牆、西魯肉、筍乾大封、米糕、五柳昌魚、宜蘭鴨賞、富貴炒圓仔等懷舊的辦桌菜。

台灣南部傳統味「辦菜桌」，說的就是台灣的「辦桌」文化，「辦桌」的意思就是「辦一桌菜宴客」。台灣早期從禮宴、生日、廟祝到喪事，都請總鋪師前來煮食。富貴人家在庭院中辦，普通老百姓在路邊或空地擺起桌來宴會，台語故叫「辦菜桌」。

除了辦桌菜，另有兩款適合8-10人的台菜聚會套餐：

（A）12道合菜：什錦砂鍋、三杯雞、椒鹽排骨、鹽酥蝦、林師傅炒魚片、蛋酥豆腐、韭菜花炒蒼蝿頭、香干肉絲、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔煎、小椒牛肉絲（取價$158）。

（B）11道合菜：麻油雞酒鍋、茶排骨、三杯中卷、客家小炒、九層塔海瓜子、豆腐鍋、牛肉小炒、豆瓣魚片、滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐（取價$138）。

配合冬令進補，北港台菜推出系列養生盅品：薑母鴨盅、蒜頭雞盅、南瓜牛肉盅、排骨酥盅；以及被僑胞津津樂道的特色小吃：滷肉飯、雞卷、蚵仔煎、米糕、肉圓、炸臭肉腐等。

北港台菜地址：59-10 Main St., Flushing, NY 11355；電話：718-886-8788；營業時間：11:00am-10:00pm。