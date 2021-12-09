華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑

金物華西醫內科家庭專科，經驗豐富，提供各類內科家庭專科體檢。

新型冠狀病毒變種(Omicron)疫情蔓延，日前引發全球高度警覺。接種注射第三劑疫苗 是極為重要的，可有效幫助建立人體的免疫力。即日起，社區民眾可親臨金物華西醫內科診所，咨詢及施打新冠疫苗加強劑。無論您是否有保險，都可免費接種施打新冠疫苗加強劑。金物華西醫內科醫師(Wuhua Jing MD, MSc, PhD)診所位於曼哈頓華埠 且林士果（永發大廈800室），歡迎舊雨新知親臨。

金物華西醫內科醫師(Wuhua Jing MD, MSc, PhD)西醫雙博士，兼具內科專科與家庭專科，是紐約下城醫院的主治醫師，逾有30多年的從業經驗。金物華內科西醫家庭專科主治：各種內科疾病、皮膚病、高血壓、糖尿病、心臟病、膽固醇、感冒、氣喘、胃/腸/腎疾病、性病、甲狀腺、貧血、花粉過敏、頭痛、腰痛、關節痛、神經衰弱、失眠、關節封閉注射、預防注射等。

金物華西醫內科家庭科診所，嚴格按照美國疾病防治中心的清潔操作流程消毒工作，同時遵守紐約州疾病控制與預防中心的安全及衛生守則（Safety and Health Guidelines），高規格無菌消毒、高標準防疫，保障工作人員及看診者的安全。診所附設：全身體檢、肺功能結核皮試、心電圖、24小時心電圖、各種超聲波/X光。

該診所設備先進。曼哈頓華埠地址：7-8 Chatham Square, Suite 800 New York, NY 10038，華埠且林士果7-8號(永發大廈800室)，電話：212-587-0678。診所接受各大醫療保險 ，歡迎預約看診。