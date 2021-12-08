Omicron是火花 Delta是大火順安堂中藥號 清肺排毒湯

順天堂科學中藥在各藥廠內的實驗室已投資了很多精密檢驗儀器，為消費者把關。

最新變種病毒 Omicron上周迅速在美國出現，然而較早出現的Delta變異病毒仍在全美肆虐。面對傳染力增強的Omicron變種病毒，民眾應密切注意是否出現發燒、發冷、咳嗽、流鼻水、頭疼、肌肉疼痛、腸胃不適、失去嗅覺或味覺等常見的染疫症狀。公衛專家指出，現在剛好是流感季節，呼吸道合併病毒感染案例近來同樣出現增加趨勢，症狀與感染新冠病毒相近，因此接受病毒檢測 變得極為重要，病毒檢測應以核酸檢測為主。

研究報告指出，若接種疫苗 後開始打噴嚏而沒有任何解釋者，應該要進行新冠肺炎檢測，尤其是有與感染該疾病風險更高的人一起生活或工作時。打過疫苗不保證不會染疫，所以仍要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不群聚。

僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，由北京國家衛生健康委和國家中醫藥管理局聯合發布，推薦各地使用。清肺排毒湯處方組合來源於中醫經典方劑組合，包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散等，性味平和。21味科學中藥包括：麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、白術、茯苓、柴胡、黃苓、薑半夏、生薑、紫菀、冬花、射干、細辛、山藥、枳實、陳皮、藿；一瓶十天分，一天兩次，一次一湯匙，方便服用。

身為中醫師的順安堂中藥號負責人林醫師，30多年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。林老闆表示，基本上早先市場只注重價格低廉，對農藥、重金屬汙染及有毒物質的檢測不夠積極，不良商家為追求利潤而減低成本，以化學添加物取代主要原料，導致問題發生，造成大眾對食品或藥食材安全產生了疑慮。過去的人是吃不起，現在反而變成大家都不敢吃。有些中藥不是日常所能接觸到的，消費者要如何辨識其安全性才不會選購到劣等產品？中醫師要懂得辨別藥材，才不會推薦不良藥材或中藥給病患。

為了保障藥食材或藥品的安全，「順天堂製藥」與「順天本草」長年以來一直堅持追溯、查核藥材的來源，其次才是檢測。小規模藥廠因缺乏協助，沒有能力溯源，只能依靠產地或進口商把關。「順天堂製藥」及「順天本草」因產量大，完全能自己掌控溯源、檢驗、品管的工作，在藥材產地公司本身也有順天管理的農場或與順天合作的農場。順天堂這十幾年來默默地在中藥各產地布建與管理。

法拉盛順安堂中藥號地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)，電話：718-445-2252。