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野花牌綠蜂膠Apiario Silvestre提醒降血糖及防治併發症

紐約訊
野花牌綠蜂膠能修復受損異變的基因和胰腺細胞組織、增強胰腺免疫力、促進體胰島素合成。
野花牌綠蜂膠能修復受損異變的基因和胰腺細胞組織、增強胰腺免疫力、促進體胰島素合成。

很多高血糖患者把控制血糖作為第一要務，然而對於大多數病人來說，血糖升高只是問題的“冰山一角”。據報導，高血糖併發症是致死和致殘的主要原因，死亡率僅次於腫瘤和心腦血管疾病。常見的高血糖併發癥包括視網膜病變、血脂血壓居高不下、高血糖合併感染、神經病變、高血糖病足等，因此高血糖患者要特別注意的是，在降血糖的同時，別忽略了防治併發症。

綠蜂膠Apiario Silvestre從根源上幫助解決胰島素分泌不足或胰島素抵抗問題：修復病變的胰島組織、提高胰島素受體敏感性、從根本上調節糖/脂肪/蛋白質的代謝、提高免疫功能、有效平衡血糖和防治併發症。

1. 智能降糖，雙向調控血糖：綠蜂膠能根據體內葡萄糖水平調節胰島素分泌，當血糖過高時，它會促進釋放胰島素；當血糖達到正常範圍時，則維持平穩，從而實現智慧降糖的效果。

2. 改善微循環，恢復正常血液流變性：綠蜂膠能修復病變血管、增強毛細血管的通透性、糾正血液流變性異常、降低血粘度、加快血流速度、促進血管壁上的斑塊溶解、緩解血管損傷。

3. 調節人體代謝紊亂，抗脂質過氧化：綠蜂膠能增加細胞/組織和靶器官對糖的吸收、糾正糖代謝紊亂、顯著降低血脂含量、提高機體抗氧化活性、抑制脂質過氧化對機體的損害。

4. 修復胰島細胞，提高人體對胰島素的敏感度：綠蜂膠能修復胰島β細胞，以葡萄糖濃度依賴的模式刺激胰島素的分泌，使胰島β細胞對葡萄糖的應激更靈敏，明顯提高患者對胰島素的敏感度。

5. 防治視網膜、腎、心腦血管、神經組織等併發症：綠蜂膠能抗菌消炎、改善腎功能、調節免疫系統、降低尿蛋白/血清肌酐及尿素氮含量、消除水腫、升高血紅蛋白。同時，綠蜂膠能恢復血管彈性，可控制和改善眼底出血。此外，綠蜂膠還能對反復感染、排尿困難、皮膚瘙癢等併發癥狀產生顯著效果。

野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理，地址：136-17 39th Ave., # 1b, Flushing, NY 11354，USA紐約法拉盛第39大道（進入飛越皇后1樓左手），電話：718-461-2988，Email：[email protected]，訂購網站：https://www.bpropolis.com，免費諮詢熱線：1-866-690-4888。

血糖 併發症 血壓

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