劉可風牙醫法拉盛診所提供多方面牙科服務

位於法拉盛 緬街、由牙醫博士劉可風醫師(KO-FENG LIU D.D.S.)主理的牙科診所，秉著服務熱誠、專精醫療技術、先進醫療儀器及豐富的臨床經驗，為廣大的華人 僑胞提供最佳的牙齒醫療服務品質，已獲得廣大求診者熱烈的回響與口碑。該診所主治項目包括：人工植牙、牙周病、根管治療、牙套、假牙、急性牙痛、一般牙科等多項服務，歡迎僑胞致電免費諮詢、預約或前往。

劉可風醫師為紐約大學牙醫博士，曾任前Lutheran醫學中心牙醫師，多年來秉持親切的服務態度及敬業的精神，深獲顧客及同業的肯定。劉醫師瞭解到僑胞平常缺乏對於牙齒健康保健的知識和認知；劉醫師指，固定的每半年洗牙及檢查牙齒，是善待牙齒、清潔牙齒、減少牙患的最好方式。任何年齡、任何時候都必須開始注意定期保健，這樣才能早日發現牙疼的初期，即時尋求合適的醫生做好事前的評估與溝通。

該診所不僅在醫療技術上精益求精，也努力呈現給顧客一處舒適的醫療環境，因此其清潔與醫療器皿的消毒步驟是首要之務。該診所備有新儀器，讓患者可以由電視彩色螢幕，當場通過醫師的解說知道自己是否有蛀牙及一些口腔疾病的問題，讓您更早、更清楚地瞭解問題點，除去病患心理的恐懼。

診所服務社區近20年，不僅注重醫療技術、服務態度，同時也增添新的儀器設備、展現舒適的環境。地址：法拉盛緬街39-15 Main St., #M100(電梯請按M)，預約電話：718-353-3133，接受大部分醫療保險 及政府醫療補助(白卡)，對無保險人士提供特別優惠。