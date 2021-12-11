「杜魯大學」幫助莘莘學子踏上平步青雲之路

學生將得到由受人尊敬的教師進行授課的小班教學。

隨著疫苗的快速推廣，針對COVID-19的限制逐漸放寬，紐約經濟重新開放，現在正是未來的大學生準備進入勞動力市場的好時機。對於我們城市的經濟來說，去年不是一個容易的年份；然而，最壞的情況已經過去，現在人們終於可以抱有樂觀和希望的態度去展望未來。

杜魯大學的紐約職業與應用研究學院又稱NYSCAS，他們為學生準備未來的就業市場，注重以職業為導向的本科學位和課程，提供人們在工作場所或研究生院所需要的專業知識。NYSCAS在商業、資訊技術、數位多媒體設計、人類服務、社會科學、心理學、教育、生物學、醫學影像學、護理學、律師助理研究、文理科等領域，提供40多個副學士和學士學位課程。

NYSCAS在紐約市 的三個區——曼哈頓、布碌崙和皇后區設有多個教學點，極大程度方便了來自該市所有地區的學生。無論選擇哪一個地點，學生都將得到由受人尊敬的教師進行授課的小班教學，這些教師在課程中為學生帶來理論和現實世界的經驗。學校提供親自上課和輔導課程，使用Zoom（同步）和線上視頻（非同步）進行教學。

學校的職業服務辦公室是學生瀏覽職業信息及尋找畢業後工作機會的重要資源。不管學生是在寫簡歷方面需要幫助，還是在尋找實習機會，又或者是想完善面試技巧，學校的專業職業顧問都會進行指導。學生還可以參加學校的職業介紹會，這些介紹會每年舉行兩次，幫助學生與許多不同公司的招聘人員建立聯繫。學校的許多畢業生一畢業就加入了勞動力隊伍，而其他學生則選擇繼續攻讀杜魯的研究生和專業學位。

杜魯學院是美國最大的醫療和保健教育機構之一。NYSCAS提供生物學、人類服務和醫學成像等方面的本科學位課程，所有這些課程都是通向包括醫學院在內的醫療保健領域的踏腳石，幫助你踏上職業道路。

對於計劃攻讀藥學研究生學位的學生，學校提供了一個有針對性的方向，可以幫助學生獲得所需的準備。藥劑學是醫療保健行業中薪酬第二高的職業，年薪中位數超過126,000美元。藥學預科課程允許符合條件的學生在完成本科學習的同時，開始在杜魯藥學院學習。得益於這一加速通道，學生可以在短短七年內獲得學士和藥學學位（而非八年）。

NYSCAS的醫學影像學專業培訓學生成為醫學影像技術員，並進行常見的診斷檢查，如射線攝影、超聲波、磁共振成像（MRI）和電腦斷層掃描（CT）等。該計劃得到了紐約州 衛生部的認可，還為學生提供了在核醫學、骨密度測量、血管造影和其他檢查方面進行選修的機會。在紐約市，磁共振成像技術員的平均年薪估計為76,000美元。

許多NYSCAS的學生進入該學校，是希望未來可以從事教育事業。學生不僅可以獲得教育學、心理學或社會科學的學士學位，還可以通過努力進入研究生院。教育學學士學位提供兩個方向供學生選擇：幼兒和兒童。紐約市公立學校教師的工資從57,845美元到87,510美元不等。

NYSCAS還與杜魯學院的教育研究生院合作，為學生提供了一條通往研究生院的途徑，幫助學生節省時間和金錢。事實上，“4+1”項目允許本科生在短短一年內獲得教育學碩士學位，並準備參加紐約州教育部 的認證。在紐約州，所有教師都必須持有碩士學位。教育研究生院提供早期兒童教育和特殊教育、兒童教育和特殊教育、特殊教育和數學教育的碩士學位。

在眾多領域中，信息技術無疑是最有前途的一個，並且在畢業後獲得高薪工作的機會更大。該校的信息技術學士課程允許學生在該領域建立一個堅實的基礎。平均而言，資訊安全分析師的年收入為10.3萬美元；電腦系統分析師的年收入為9.3萬美元；電腦程式員的年收入為8.9萬美元。此外，NYSCAS與杜魯的技術研究生院合作，為希望在該領域攻讀研究生學位的合格學生提供了快速通道。

指導是NYSCAS標誌性的豐富而有價值的大學經歷核心。最值得一提的是，學校為希望在課堂上有更好表現的學生提供所有科目的免費輔導。此外，每年有80%的杜魯學生獲得財政援助，學生可以申請聯邦貸款和助學金專案、紐約州學費補助、外部獎學金、勤工儉學專案或私人貸款等。

NYSCAS讓你體驗具有個人特色的大學生涯。該校目前正在接收2022年春季學期的入學申請，請訪問該校的網站：https://nyscas.touro.edu/，或致電855-628-6876，瞭解學校和課程。

杜魯是一個機會平等的機構。有關杜魯的完整非歧視聲明，請訪問www.touro.edu查看。文章中提到的任何地點、大學經歷或親身經歷的機會，都可能根據政府或行政指令而發送改變。

文章部分內容由杜魯大學提供