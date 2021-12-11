物價高漲下，日用百貨購物的不二之選

各類廚房用具、小型電子產品等。

疫情 後遺症逐漸顯露，由於運輸鏈緊張、貨源短缺、通脹高漲，物價像坐火箭一般飛速上漲。勿論國家經濟、商業、金融如何，與普通小市民密切相關的還是日常生活所需用品的價格。在如此特殊的時期，一種商業模式逐漸興旺並成功突圍，虜獲一眾小市民的心——那就是清算商品賣場（Liquidators）。其實對於久居美國的華人朋友來說，清算商品賣場一點都不陌生。此類賣場以低價購入大批清算商品，再以低於市場的價格出售。結業商家能出清庫存，中間商家賺錢的同時市民又能撿到便宜，這其實是三贏的買賣。

近年來很多打著Liquidators模式的連鎖店，其實並非是真正的清算商品賣場，只是打著名號吸引消費者前往而已。商家只是稍微讓利，商品價格也只是略低於市場價。而真正的清算商品賣場，價格往往低到讓人不敢相信。例如：$999就可以買到睡房櫻桃木五件套，包括Queen Size床、床頭櫃、梳妝台、鏡子和抽屜衣櫃，一般市價為$1300；$49就可以買到5尺高的聖誕樹，一般市價為$99；40瓶裝的Poland Spring純淨水只需要$5.99，一般市價為$11；多芬Dove一升裝沐浴露$4.99；Nutella榛子果醬$2.99；金莎巧克力24粒裝$12.99。太多好價商品無法盡數，以上商品都是從National Wholesale Liquidators賣場的海報上看到的。

National Wholesale Liquidators價格便宜、產品種類多樣，一應俱全。包括日常生活用品、節日裝飾、汽車用品、家具、服飾、電子產品、家電、護膚保養品、家裝工具、小五金等等。疫情期間，對於不方便出門的隔離人員、獨居老人，National Wholesale Liquidators都願意接受電話或者網絡訂單，免費送貨上門。

National Wholesale Liquidators在紐約及周邊有3大賣場，布碌崙賣場：2201 59th Street，營業時間週一至週六9點至8點，週日10點至7點；長島 賣場：5520 Sunrise Highway，Massapequa, NY 11758，營業時間週一至週六9點至9點，週日10點至7點；費城 賣場：900 Orthodox Street，Philadelphia, PA 19124，營業時間週一至週六9點至9點，週日10點至7點。

除了實體賣場開放以外，National Wholesale Liquidators還提供網上購物服務。賣場附近的社區，凡購買$75以上商品，均可享受兩小時免費送貨上門服務。

值得注意的是，National Wholesale Liquidators出售的全是大牌熱賣商品，並非不知名的替代牌子，絕對能帶給你非同尋常的薅羊毛快感！