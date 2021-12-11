我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

HOJA FOOD 物料配送到店提供一條龍服務

紐約訊
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。

在美東佔有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD，是本地珍珠奶茶炫風的最大推手。HOJA FOOD提供珍奶茶飲業者材料與設備，包括店面規劃方案、開店物料設備、飲品菜單設計、蔗糖系列商品和台灣小吃系列，同時提供茶飲專門教室作為專業教學訓練之用。該公司輔導零經驗的開店初學者，專注泡出一手好茶，打造專屬的獨特飲品。此外，該公司負責物料配送到店，整體一條龍服務，扮好飲料店後勤的重要角色。

台灣茶飲文化在全球蔚為風尚，手搖茶飲在各處遍地開花，為飲料界帶來龐大商機。在各家新進品牌如春筍般不斷竄起的今天，競爭異常激烈，但是如果能開發新創產品成為獨家供應的領頭羊，還是能保有高關注與高毛利優勢，藉以衝破重圍、異軍突起。站在業界前沿的HOJA FOOD早已為旗下代理商立下可茲遵循的成功模式與典範。

如何讓茶飲市場歷久不衰，除了需具備精準敏銳的市場眼光外，還需要有原物料的研發創新，留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。HOJA FOOD勇於做別人不敢做，想別人不敢想。因為深入在地市場，總能精準抓住消費者動向，搶先一步推出潮流新品，提供客製化服務，並與多家手搖茶品牌合作研發各式飲品，在健康意識與提升口感中尋求平衡。一來在健康上替消費者把關，同時又能提升飲料的風味。去年，該公司更大規模將爆爆珠．果汁導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，不僅使得產品風味檔次提升，更讓旗下代理商御茶(Yu Cha Corp)、豐茶(Fun Tea)屢創銷售佳績。

HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料外，亦因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯．PLA杯材，下至紙吸管、PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布製作，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

HOJA FOOD網址：www.hojafood.com；服務據點：紐約御茶食品，地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377，電話：718-898-6888,718-898-6889，WeChat:yuchacorp；維吉尼亞豐茶食品，地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110，電話：703-678-6288，WeChat:funsales168。

維吉尼亞

上一則

「杜魯大學」幫助莘莘學子踏上平步青雲之路

下一則

德康診所精治各類疼痛 提供中藥調理

延伸閱讀

ADS馬田電腦 - 專營餐館電腦系統 最專業、最具規模的餐館客戶服務中心

ADS馬田電腦 - 專營餐館電腦系統 最專業、最具規模的餐館客戶服務中心
陪所有商家度過疫情難關 茶寶推「復工特惠」

陪所有商家度過疫情難關 茶寶推「復工特惠」
費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

費城 鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務
HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務

HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務
日本珍珠奶茶原料漲價 竟與中國養豬業有關

日本珍珠奶茶原料漲價 竟與中國養豬業有關

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身