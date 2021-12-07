理性治癌，晚期癌症也可控！

「美國ZK靈芝三萜油和愛特多糖膠囊組方」輔助恢復癌患者身體健康。

許多癌症 患者發現時已經是中晚期，遇到這種情況不要驚慌，首選當然是要醫生治療。目前「放化療」仍是可以直接殺死瘤細胞的最強治療方案，但同時它的的弊端也很明顯，在殺死癌細胞 同時會大量殺傷人體免疫力（元氣），侵害肝腎功能並最後導致病人心力和呼吸衰竭，出現乏力、嘔吐、厭食、正常血象下降等。這樣的結果是，病人的身體會更加虛弱，沒有力量阻止癌細胞再生，因此很多患者實際上是死於「放化療」的治療過程。

其實治療晚期癌症的一個比較理性的方法是，「患者根據自身素質和腫瘤 類型來選擇一些傳統中草藥，以此改善體內生癌環境」；同時，身體條件容許的患者也可以「配合醫生治療」，即稱之為「中西醫結合」、「雙管齊下」抵抗癌症。目前比較成功的中西結合抗癌法之一就是，病人在採用化/放/電/介入療法（或手術）的同時，大劑量服用「美國ZK靈芝三萜油和愛特多糖膠囊組方」。這樣可以很成功地控制晚期癌症繼續擴散，其中不乏晚期腫瘤擴散到3處以上部位的患者。

從他們使用「美國ZK靈芝三萜油和愛特多糖膠囊組方」的結果看：病人不僅恢復了體力心力和元氣，同時也迅速緩解了癌症病痛，減輕了放化療的副作用，有效防治了癌症併發症。「美國ZK靈芝三萜油」中，總三萜物質(TRITERPENES)高達40%以上，已經被各國醫學界公認是「對癌細胞最有輔助抑制效果」的靈芝成分。總三萜物質能啟動人體內的巨噬細胞、T細胞、T淋巴細胞。這三種細胞被啟動後可「圍殺」腫瘤細胞，阻止癌細胞迅速擴散；同時，「愛特膠囊」扶正元氣、修復受損的癌基因P53，使病人迅速恢復抵抗力，病人有了元氣，自身就可積極阻止癌細胞瘋狂擴散。

法國科學院研究發現，「ZK靈芝三萜油」抗癌機理在於：可以「清除突變、變異細胞、預防腫瘤」。一個癌細胞經過1-5年成倍增殖20次後，可以形成1萬個不正常的細胞團；只要不停清除這些變異細胞，就可使之無法形成腫瘤體。「ZK靈芝三萜油」的細胞滲透吸收比起靈芝孢子粉提高近40倍。它可以不斷清除變異細胞等毒素，使其無法聚集成為腫瘤細胞塊，其神奇功效是靈芝精粉的80倍，是靈芝孢子粉的45-60倍！

北京醫學科學院附屬醫院用「ZK靈芝三萜油組方」作為輔助治療證實：它可以達到「扶正固本、扶正祛邪」的作用，改善腫瘤患者的惡病質，例如腹水、血象異常等；同時增強西藥療效，降低長期用化學藥引起的毒副作用，延緩或阻止腫瘤併發症的發生。

中國醫學科學院的實驗證明：「ZK靈芝三萜油」對肝損傷有很好的恢復效果，對脊髓、骨、呼吸道、消化系統、肝臟、血液、代謝等系統性疾病的輔助康復效果比較突出。

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