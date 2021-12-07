茶寶賀聖誕、迎新年：「買十送一」多樣珍奶新品、茶品、環保商品

茶寶賀聖誕、迎新年，請把握買十送一的優惠活動，另有珍奶網課班助您大展鴻圖。

自疫情 以來，全球海運延誤導致貨源短缺，感謝許多新舊商家一路的支持並耐心等待。隨著港口陸續放貨，茶寶提供十分充足的珍珠及奶茶原料，歡迎商家資詢訂貨。為共享佳節，茶寶現推出「買十送一」活動，多項深受歡迎的產品皆參與在此次活動中，敬請把握優惠。

這2年多來由於受到疫情影響，許多商家面臨事業的瓶頸期。茶寶不定期推出特調飲品，商家配合應用不同的新潮珍奶及深受歡迎的特調飲品，去吸引返校園的學生們和恢復通勤的上班族，以增加商機。多年來，茶寶不斷地創新研發，並總在適時的時機推出回饋優惠，令商家們倍感窩心。為配合聖誕及新年的來臨，茶寶精心挑選出熱銷商品：三合一茶粉系列、珍珠粉圓(琥珀珍珠除外)及爆爆蛋系列以「買十送一(部份商品可混搭)」的優惠回饋。上述商品享有買十包送一包或買十箱送一箱的優惠，優惠千載難逢，敬請把握。

疫情期間，原本客源被影響的餐廳老闆如想增加商機，可參加茶寶珍奶網課，安全且不需通勤，小班教學，課滿即止。在互動式的上課氛圍下，詳細教授珍奶事業所需的專業資訊，包括所需的工具、如何煮Q軟珍珠、沖泡紅綠茶的技巧、如何巧妙運用珍奶原料泡製各式冷飲等，歡迎各位老闆諮詢和報名。

茶寶掛杯系列新產品深受各地商家喜愛，被給予了極高的評價，並於各大商家營業額上呈現了亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬，不僅風味十足，更可以用來掛杯裝飾；在邊吸邊喝的過程中增加層次口感，讓視覺與味覺同時享受，醬品也可應用於做糕餅點心和麵包，亦是一道道出色的點心。

茶寶特有的布蕾奶茶，風味的布蕾醬配方沒了傳統布蕾醬的厚重口感，喝起來清爽滑嫩不油膩。在飲品選項中增加了杏仁布丁及琥珀珍珠，是幫助商家提高飲品鮮明度的最佳利器，在競爭的環境裡多一份客製化量身訂製的驚喜。

茶寶珍珠奶茶批發公司提供各式奶茶冰沙原料、各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有的原料及包裝均來自台灣政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆來自食品級的無毒原料，經過美國FDA及農業部 檢查通過。從訂單、安排送貨到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。商家可以通過電話、電郵、微信 等方式進行連絡，電話：718-358-5868，微信：Qbubble5868，網站：Qbubble.com。