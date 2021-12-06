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David M. Peterson律師專業9/11受害諮詢免費中文諮詢熱線全天候開通

紐約訊

雖然9/11的二十周年已經過去，但是美國並沒有忘記在這場災難中離世的罹難者們。2010詹姆斯紮德羅加9/11健康及賠償法案和2015重新授權法案（紮德羅加法案），允許2001年受9/11襲擊的受害者們，接受醫療及9/11相關健康問題的賠償。數十年來，David M. Peterson律師代表這些相關的受害者以及他們的家人，成功地爭取到了紮德羅加法案的賠償。

據David M. Peterson律師介紹，在2001年9/11以後，很多人嘗試重新開始他們的生活。他們需要回到他們的家中或繼續工作，但他們沒有注意到在恐怖襲擊以後的一段時間裡，曼哈頓下城地區的空氣存在著多種毒素和其它有害化學物，致使很多生活或居住在曼哈頓下城的居民被暴露在有毒的空氣裡，最終造成了嚴重的呼吸性疾病和幾種類型的癌症。當時有超過500,000的人無法離開曼哈頓下城，可只有大約20%到25%的人有向世貿中心健康計劃（WTC Health Program）登記，而只有更少的人向9/11賠償基金（VCF）登記。

很多居民沒有利用VCF，因為他們不知道曼哈頓下城的居民因9/11襲擊引起的某些健康情況可以有資格拿到免費的醫療和賠償。Perterson律師表示，VCF和世貿中心健康計劃是提供給9/11當時和以後，在世貿中心救援的救援者和其他人員的福利。雖然VCF和世貿中心健康計劃都是紮德羅加法案的一部分，但它們是不同的計劃。

世貿中心健康計劃和VCF有不同的申請程式和符合資格的要求。世貿中心健康計劃是提供免費醫療檢測，並提供與9/11相關的疾病和癌症的終身醫療，計劃中包含差不多70種癌症及眾多呼吸疾病。世貿中心健康計劃涵蓋的災區包括曼哈頓休斯頓街以南和布魯克林的一部分。VCF則是為那些因9/11而承受傷害或疾病的人提供經濟賠償；VCF也向那些因9/11相關疾病而死亡的家人提供賠償。要符合資格向VCF申請賠償，你的疾病必須得到世貿中心健康計劃認證，可以有資格得到治療，因為這代表你的情況是跟9/11的災難相關，並且你需要符合計劃認證規則和條件。還有，你必須證明從2001年9月11日到2002年5月30日之間，你有出現在災區。VCF涵蓋的災區是曼哈頓堅尼路、東百老匯和克林頓街以南。

David M. Peterson律師為9/11襲擊的受害者和他們的家人提供免費諮詢。律師樓辦公室每天都在處理這些案子，可以幫助你準備資料、填寫以及提交你的WTC和VCF申請。David M. Peterson律師辦公室內有會講國語、廣東話和福州話的工作人員，如果你有任何你本人或親人關於符合資格的問題，請致電辦公室預約諮詢：（212）430-6352。辦公室靠近唐人街，位於65百老匯17樓（65 Broadway, 17th Floor, New York, NY 10006）。

曼哈頓 癌症 百老匯

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