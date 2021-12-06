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紐約註冊執照溫馨護理公司一站式服務紐約五大區

紐約訊

溫馨護理公司(Healthy Life Home Care Inc.)是一所擁有紐約註冊執照的護理公司，服務區域涵蓋紐約五大區：布碌崙皇后區、曼哈頓、布朗士、史丹頓島、長島納蘇郡。溫馨護理公司致力於為民眾提供最溫馨和高素質的家庭健康護理服務。為提高護理員的服務熱情和專業服務水準，溫馨護理公司強化培訓來提升護理員服務技能，同時根據護理員的熱忱、專業能力等，提升薪酬待遇。

溫馨護理公司為長老和殘障者提供全方位周全的醫療及非醫療護理服務，使長老和殘障者能夠安心在家中享受服務，並保證其日常生活更溫馨、更安全、更愉快。溫馨護理公司是最適合長老和殘障人士的一站式服務中心。醫療保健/復健：團隊包括專業醫師、物理治療師、藥師、營養師，為長者和殘障朋友提供服務，並設置治療室，由復健人員為長者和殘障朋友提供物理治療，強化身體機能。生活護理照顧：專業的護理人員，讓長者和殘障朋友獲得最完善的護理照顧、飲食起居、生活細節及身心健康狀況協助。醫療設備：提供醫療設備在家裡使用。轉診流程：可以由醫生、醫院、療養院、家庭成員或朋友轉介到溫馨護理公司。

溫馨護理公司讓長老和殘障者可以在自己熟悉的環境中享受著溫馨照應，常舉辦令人身心愉快的朋友聚會、活動，快速取得照顧訊息與資源，最溫馨、最方便、最適合長老和殘障、福利最佳。

長者/殘障朋友可自行選擇個人護理計劃（CDPAP），讓他們能在自己熟悉的家庭環境下得到最好的照顧。CDPAP計劃是一個醫療補助計劃，病人可選家人、朋友作為自己的家庭護理，包括家庭成員、朋友鄰居或家裡滿21歲以上的孩子等，無需證書。

溫馨護理公司的服務理念是：用愛心關懷的專業標準，致力於為患者提供最優質的健康護理服務。溫馨護理公司相信，只有非常敬業的一流醫療保健專業人員，才能提供這種服務。為了確保您能得到最好的護理服務，護理人員都是經過精挑細選的，以為您提供健康、親切和專業的服務為己任，對待每一個病人都是親切溫馨、關愛為懷，因此選擇溫馨護理公司是一個正確的選擇。

溫馨護理公司(Healthy Life Home Care Inc.)現正高薪聘請持牌護理員，薪高糧凖，有醫療、獎金、交通津貼等福利，工作時間靈活、多工選擇。溫馨護理公司熱烈歡迎您帶老人家加入，並免費為老人家申請家庭護理服務。年老體弱、傷殘人士或持有白卡/紅藍卡者，均可申請政府免費家庭謢理員。歡迎加入溫馨護理公司！

溫馨護理公司護理員精通：粵語、臺山話、國語、福州話、英文。電話：929-405-4035(皇后區)；347-634-9657(唐人街)；917-808-6667(布碌崙)；718-839-0376(其它區)、516-734-1314(長島)。布碌崙地址：8701 18th Ave., Brooklyn, NY 11214；曼哈頓唐人街地址：71 Eldridge St., New York, NY 10002；皇后區地址：3164 Steinway Street, Astoria, NY 11103；長島地址：57 Watermill Ln Great Neck, NY 11021。

長島 布碌崙 皇后區

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