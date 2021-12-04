美加美美容美髮學校暨三二一西藥房 慶感恩節並提供耆老義剪等服務

美加美美容美髮學校師生義務為中央國泰老人中心會員美髮。

美加美美容美髮學校及其姊妹單位——三二一西藥房(Carehart Pharmacy)，日前受中央國泰老人中心 邀請，在感恩節前夕提供該中心會員義剪美髮、測量血壓、測試糖尿病指數以及大抽獎禮物——健康禮物袋，與耆老同慶佳節，度過了充實歡欣的時光。

學校與藥房負責人陳素華(Cindy Chen)率領師生出席上述感恩慶祝會，受到老人中心負責人蘇珊、鄭羅伯以及喬安(Joan)等人與全體會員的熱烈歡迎。陳素華校長向來熱心公益，積極回饋社區。她在過去十年，每月初固定指派美加美美容美髮學校師生到華策會人瑞中心為會員美髮。2021年8-11月，美加美亦曾為布碌崙等多處老人中心舉辦義剪活動，受到中心會員的肯定與好評。陳素華稱，她本著「取之社區，用於社區」的感恩反饋心情，盡心投入社區活動，直接和群眾交流，用意在於把美化生活資訊與健康保健常識傳揚出去，令更多人受益。

2021年元月2日開張的三二一西藥房免費送藥到府，代客讀信填表、申請老人屋、登記健康碼、準備中英文服藥指示以及代收煤氣水電費等。該藥房受理各類保險、紅藍白卡、OTC卡，職員通曉各種語言。

三二一西藥房配藥或查詢電話：212-321-1010，地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014(地鐵 A/B/C/D/E/F/M至紐約大學W 4 St-Wash Sq下)，網址：www.carehart.com。陳素華經理歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信 (WeChat)：cindykchen，電郵：[email protected]。