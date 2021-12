善終會「齊心抗疫共歡聚」演唱會僑領政要好友同慶賀

華人善終基金會於中華公所舉行頌親恩演唱會,紐約州市議員顧雅明及多位僑領前來祝賀並向陳董事長獻花。

華人 善終基金會本年度社區好友齊心抗疫演唱會,於十一月廿七、廿八兩天在華埠中華公所大禮堂舉行,吸引逾六百僑胞前來欣賞。紐約市議員顧雅明親臨致賀,在會上五福集團捐獻善款三千元給華僑學校作經費。

華人善終基金會於二零一九年五月舉行社區好友「頌親恩演唱會」後,由於新冠疫情 流行,實體演唱會被迫中止。經幾近兩年的時間,疫情稍微得以控制,而市面的經濟漸漸恢復。善終會繼今年六月成功舉辦「With Love 2021憑著愛」網上演唱會後,籍著感恩節期間,在中華公所連續舉行兩日演唱會,與社區好友同歡聚。

由於接種疫苗 的僑胞逐漸增多,令疫情得以控制,但善終會仍不能掉以輕心,所有入場的觀眾必須出示健康碼或注射針卡片才能獲准進場。觀眾除了獲得一本印刷精美的場刊外,還獲贈印有善終會標誌的口罩一個。

善終會負責人暨創會主席陳麥潔明指出:「雖然我們逐漸在疫情的霧霾中走出,但變種病毒卻接二連三出現,因此我們仍然需要提高警覺、做好防疫保護措施。隨著疫苗的普及,疫情的控制也只是時間問題,只要大家完全接種疫苗,就一定能再次安心感受闔家團聚、共慶聖誕新年的歡愉。」

在抗疫演唱會中,陳麥潔明同時宣佈善終會日前經過改選,由董事會各成員投票選出她的胞弟麥沛榮先生出任新會長,而會董馬永國及李可星兩位出任新副會長,將繼續帶領各成員積極在社區中推廣華人善終服務。

善終會齊頌親恩演唱會節目精彩,陳麥潔明主席獻唱多首懷舊金曲,包括「夜上海」、「忘盡心中情」、「掌聲響起」、「每當變幻時」、「歸帆」、「郊道」、「王昭君」等,更與她的千金陳穎敏合唱「阿信的故事」,而紐約華人三大天王麥沛榮、盧元龍、李可星更合唱「Have you ever seen the rain」,將演唱會氣氛推至高潮。

華人社區著名歌唱家謝江亦應邀前來中華公所獻藝。他唱出「好歌獻給你」、「今晚夜」、「夜來香」及「錦繡前程」,更與陳太合唱「莫再悲」、「蘇州河邊」及「站在高崗上」,特別是「憑著愛」及「願望在明天」的全新演繹,令人非常感動。

除了陳麥潔明主席獻唱名曲外,尚有一班唱家班好友助陣,他們分別為善終會董事李可星、馬永國、麥麗卿、麥沛榮、陳健鎔、社區好友王惠嶽、前寧陽主席倪楚勇、黃雪莉、衛伯承及盧元龍等。

此次演唱會得到各大僑團支持,包括前中華公所主席蕭貴源、紐約李氏總分所元老李可喬、協騰公會元老譚炳垣伉儷、寶榮行董事長吳寶淳、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、僑領黃仕初、陳錫儒、梅犖生、朱傑概、紐約市議員議員顧雅明及其他多位社區領袖。