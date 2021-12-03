我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

善終會「齊心抗疫共歡聚」演唱會僑領政要好友同慶賀

紐約訊
華人善終基金會於中華公所舉行頌親恩演唱會，紐約州市議員顧雅明及多位僑領前來祝賀並向陳董事長獻花。
華人善終基金會於中華公所舉行頌親恩演唱會，紐約州市議員顧雅明及多位僑領前來祝賀並向陳董事長獻花。

華人善終基金會本年度社區好友齊心抗疫演唱會，於十一月廿七、廿八兩天在華埠中華公所大禮堂舉行，吸引逾六百僑胞前來欣賞。紐約市議員顧雅明親臨致賀，在會上五福集團捐獻善款三千元給華僑學校作經費。

華人善終基金會於二零一九年五月舉行社區好友「頌親恩演唱會」後，由於新冠疫情流行，實體演唱會被迫中止。經幾近兩年的時間，疫情稍微得以控制，而市面的經濟漸漸恢復。善終會繼今年六月成功舉辦「With Love 2021憑著愛」網上演唱會後，籍著感恩節期間，在中華公所連續舉行兩日演唱會，與社區好友同歡聚。

由於接種疫苗的僑胞逐漸增多，令疫情得以控制，但善終會仍不能掉以輕心，所有入場的觀眾必須出示健康碼或注射針卡片才能獲准進場。觀眾除了獲得一本印刷精美的場刊外，還獲贈印有善終會標誌的口罩一個。

善終會負責人暨創會主席陳麥潔明指出：「雖然我們逐漸在疫情的霧霾中走出，但變種病毒卻接二連三出現，因此我們仍然需要提高警覺、做好防疫保護措施。隨著疫苗的普及，疫情的控制也只是時間問題，只要大家完全接種疫苗，就一定能再次安心感受闔家團聚、共慶聖誕新年的歡愉。」

在抗疫演唱會中，陳麥潔明同時宣佈善終會日前經過改選，由董事會各成員投票選出她的胞弟麥沛榮先生出任新會長，而會董馬永國及李可星兩位出任新副會長，將繼續帶領各成員積極在社區中推廣華人善終服務。

善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明主席獻唱多首懷舊金曲，包括「夜上海」、「忘盡心中情」、「掌聲響起」、「每當變幻時」、「歸帆」、「郊道」、「王昭君」等，更與她的千金陳穎敏合唱「阿信的故事」，而紐約華人三大天王麥沛榮、盧元龍、李可星更合唱「Have you ever seen the rain」，將演唱會氣氛推至高潮。

華人社區著名歌唱家謝江亦應邀前來中華公所獻藝。他唱出「好歌獻給你」、「今晚夜」、「夜來香」及「錦繡前程」，更與陳太合唱「莫再悲」、「蘇州河邊」及「站在高崗上」，特別是「憑著愛」及「願望在明天」的全新演繹，令人非常感動。

除了陳麥潔明主席獻唱名曲外，尚有一班唱家班好友助陣，他們分別為善終會董事李可星、馬永國、麥麗卿、麥沛榮、陳健鎔、社區好友王惠嶽、前寧陽主席倪楚勇、黃雪莉、衛伯承及盧元龍等。

此次演唱會得到各大僑團支持，包括前中華公所主席蕭貴源、紐約李氏總分所元老李可喬、協騰公會元老譚炳垣伉儷、寶榮行董事長吳寶淳、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、僑領黃仕初、陳錫儒、梅犖生、朱傑概、紐約市議員議員顧雅明及其他多位社區領袖。

華人善終基金會在華埠中華公所大禮堂舉辦「齊心抗疫社區好友演唱會」，吸引逾六百多位...
華人善終基金會在華埠中華公所大禮堂舉辦「齊心抗疫社區好友演唱會」，吸引逾六百多位社區人士共同度過雙親節。陳麥潔明偕同各董事、表演嘉賓、中西樂隊，向前來支持欣賞演出之僑胞答謝後合影。
華人善終基金會創會主席陳麥潔明、新任會長麥沛榮，代表五福集團捐獻三千元予華僑學校...
華人善終基金會創會主席陳麥潔明、新任會長麥沛榮，代表五福集團捐獻三千元予華僑學校，由該校王校長代表接受。

疫情 華人 疫苗

上一則

QuickBook 會計班12月5日開新班

下一則

紐約市要求宗教學校和私校員工打疫苗 影響5.6萬人

延伸閱讀

亞當斯重塑紐約安全 華人力挺嚴打犯罪

亞當斯重塑紐約安全 華人力挺嚴打犯罪
服務12載 卸任在即 顧雅明寄語法拉盛

服務12載 卸任在即 顧雅明寄語法拉盛
連線紐約 旅遊推介會展黃山之美

連線紐約 旅遊推介會展黃山之美
法拉盛商改區點亮雪花燈 盼帶動經濟復甦

法拉盛商改區點亮雪花燈 盼帶動經濟復甦
市議員顧雅明、法拉盛華商會 第12年派送免費火雞

市議員顧雅明、法拉盛華商會 第12年派送免費火雞

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明