符合資格享受聯邦醫療保險？2022年承保計劃選擇期限已近！

符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日星期二之前選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃。

紐約州有360萬符合聯邦醫療保險 資格的個人，必須在12月7日星期二之前選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)或處方藥計劃的承保。如果您年滿65歲或因殘疾而符合資格獲享Medicare聯邦醫療保險計劃，請做好一份詳細清單，列出您過去一年在醫療保健上包括住院費用和處方藥的支出，以及您預計明年健康計劃所需要的費用，這是相當重要的一個步驟。

無論您是即將加入聯邦醫療保險計劃還是正在評估2022年的計劃選項，都鼓勵任何符合資格的人，應該現在就花時間確認自己將擁有足夠的承保福利 ，因為您在截止日期前所選擇的計劃將是您明年所使用的計劃，只有一些少數例外。

根據Humana惠安納醫療保險公司一項新的全美民意調查發現，在選擇健保計劃時，69%的長者表示他們最關心的是確保計劃的承保範圍是否能滿足所有的醫療需求；有67%的長者表示，選擇能去看他們所有醫療保健提供者的門診，將是其選擇計劃的關鍵；64%的長者則說低額自付費用將是選擇計劃時的考慮因素。每個人都有獨一無二的健康需求，但其他應該衡量的關鍵考慮因素可能有：該計劃是否包括眼科、耳科及牙科保障？是否承保遠程醫療服務？是否包括前往醫療門診預約的交通？甚至於是否提供健身房會籍福利？

無論對您而言最重要的是何因素，在紐約市符合資格的受保者都應該注意各計劃所提供的福利選項，並利用有助於讓您在12月7日截止日期前做出此重大決定的可信來源。例如，使用在Medicare.gov網站上的Medicare Plan Finder，可以幫助您比較計劃、福利，並依據一般會員費用提供每個計劃的估計費用。如果您對有助於支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分感興趣，還可以輸入您的處方藥名稱，以確認您所考慮的計劃會承保這些藥物。

持有執照的保險經紀人也可以代表保險公司與您進行一對一會談，可以在紐約市地區以面對面方式約談，也可以通過電話或視頻商談。進行這些會談可以方便獲得個人問題解答，並能更加瞭解有助於滿足您財務及醫療需求的計劃選項。這些對話將有助確保您在明年1月1日起擁有適合需求的計劃。

符合聯邦醫療保險計劃資格的個人可以每週7天、每天24小時瀏覽www.Medicare.gov，或致電1-800-MEDICARE(800-633-4227)。此外還可瀏覽www.Humana.com/Chinese，或每週7天於當地時間上午5點至晚上10點，致電1-877-367-6308(聽障專線：711)，與持照的華語保險經紀人商談，以瞭解USAA推薦的Humana惠安納聯邦醫療保險優先計劃詳情。

惠安納(Humana)是一家持有聯邦醫療保險合約的聯邦醫療保險優先計劃HMO、HMO、SNP、PPO、PPO SNP及PFFS組織。投保任何惠安納計劃的資格需視續約情況而定。