想在紐約快速離婚？傑羅德律師來幫您！

有時候生活往往難以一帆風順，婚姻也是如此。當婚姻惡化到難以調和的地步，離婚也不失為一種解決方式。

以往在紐約離婚，必須要提出婚姻的一方中存在過失，例如出軌、家暴之類的。2010年8月16日，紐約州 州長簽署了相關法律。根據新法律，除了對方有過錯可以提出離婚以外，如果任何一方認為婚姻已經「不可挽回地破裂」超過六個月，無需證明對方有任何過錯，就可以提出離婚。

絕大部分紐約州居民都可以在紐約州提出離婚，具體居住要求如下：

1.夫妻任何一方在紐約州居住超過兩年。

2.導致離婚的理由發生在紐約州，夫妻任何一方在紐約州居住超過一年。

3.夫妻結婚後曾經在紐約州一起居住過，而且一方現住紐約州超過一年。

4.夫妻在紐約州登記結婚，而且一方現住紐約州超過一年。

5.夫妻都在紐約州居住，導致離婚的理由發生在紐約州。

以上符合任何一條，皆可以在紐約州提出離婚。夫妻都是外州居民，不可以在紐約州提出離婚；家在紐約州，人在外州上班，可以在紐約州提出離婚。

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