當代藝術家姜永彥 紐約遍地開花

環保主題裝置作品：循環/重生；採用生活廢棄塑料賦予第二生命成為高度精神享受「藝術」；尺寸：100cm*70cm、60cm*5；材料：廢棄塑料版、酒精墨水。

姜永彥，畢業於中央美術學院版畫系，中國著名資深當代藝術家，美國紐約哈德遜美術家協會會員。多年來她一直活躍在中國的當代藝術界，取得了一些不菲成就。她的藝術極具探索性和當代氣息，具有獨特的藝術表現形式和語言。姜永彥自2013年開始活躍在紐約的藝術界和各大畫廊開辦個展，2018年在世界的「十字路口」紐約時代廣場Nasdaq大屏展示高空中的藝術展，在紐約藝術界引起轟動。在國內外舉辦過多次個展和聯展的她早在2007年就曾在《藝術狀態》等專業刊物上發表過多幅作品。2021年她的作品被收錄刊登在《藝術品鑒》、《美術文獻》、《藝術大觀》等中國權威藝術刊物。近年來創作的大型原創 裝置作品被許多五星級主題度假酒店的大堂採用落成並永久收藏。

姜永彥多年來一直從事藝術創作和大型公共空間原創裝置創作等活動，現為紐約曼哈頓Artosino畫廊藝術家。她近年來參與過許多國內外的藝術交流研討會並演講，2016年曾代表中國當代前衛藝術家參加了「東西萬象·哥大跨界藝術論壇」第二彈學術交流演講(哥倫比亞大學)和費城天普 大學藝術研討會主講，並成功舉辦個展。同年在明尼蘇達州和愛荷華州成功舉辦巡回藝術個展和演講，分享她的藝術創作過程與靈感來源，受到當地各大媒體的關注和報導，同期榮獲美國愛荷華州年度藝術家成就獎。姜永彥憑著獨特的思考模式和洞察力游走在世界各地，她的創作風格也在不斷發生變化。在她眼裡，一切皆可融入她的藝術創作中，包括路邊廢棄的垃圾廢紙和廢塑料，她都能通過她的創作利用給予二次生命，從完全廢棄的垃圾變為精神的高度享受「藝術」。

伴隨著她新作品的產生，尤其是近些年來在大型公共空間的藝術裝置領域里頗受青睞，一個個獨特的大型裝置作品的誕生和落成，使得她被更多的人和媒體熟知，不知不覺被人們稱為裝置藝術家，殊不知她是央美的版畫專業出身，而且還是被稱為繪畫里的貴族藝術銅版專業。姜永彥的藝術風格是多樣化的，她不拘泥於一種創作形式，她做版畫、綜合材料和裝置、陶藝，甚至將繪畫和照片結合多媒體技術創作。在她眼裡任何藝術的表現形式只要做到極致都會打動人，在她的作品裡面能感受到療癒和喜樂，同時也透著對宇宙和生命的好奇與探索。她說：「如果我的作品能讓觀者駐足停留並產生思考，那我的目的就達到了」。她能擺脫創作媒介的束縛，不刻意選擇材料創作，而且隨時都可以進入創作狀態。信手拈來的日常材質使得她的作品具有極強的視覺親和力，也更突顯完成後的作品極具獨特美感，同時也顯露出她深厚的藝術底蘊素養、智慧與才情。

她不僅藝術上有很大的成就，而且還熱衷於用藝術創作表達愛心公益。2020年，在百年不遇的大流行疫情 期間，她創作了大量正能量作品，捐贈於紐約Better Chinatown USA美國繁榮華阜總會，收穫反響強烈，受到人們的喜愛和好評，可見藝術家本人內心的愛與關注，與人、與愛、與生命的連接。期待藝術家姜永彥的藝術傳播到更多的地方，愉悅更多的人，一直保持創作的高峰期，繼續創作她的「精神奢侈品」——藝術。

姜永彥對藝術的不斷努力和自身的改變，一路影響著她的追隨者們。她不僅追求在作品上的療癒和愉悅生命，她也在用自身通過努力而變得越來越好的人生，給身邊人做著人生的現場行為藝術。期待她的藝術人生活得更加精彩極致！

部份內容由清華大學美術學院教授白明提供