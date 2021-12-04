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「玄關」是凝聚全屋禍福財運之地，不容忽視！

紐約訊
玄關千萬不可以擺空瓶。
玄關千萬不可以擺空瓶。

玄關是指進屋的一個轉折空間，也是屋外和屋內的缓衝區域，讓屋外和屋內有一定程度的隔開。這道裝飾牆除了可以避免家裡的隱私外露外，還可以幫我們擋煞，更可以在氣口做一個迴旋轉換的地方，把煞氣變成財氣、旺氣。

想跟大家聊，一走進家門最先看到的玄關。以前玄關主要是用來隔開屋內和屋外的一道裝飾牆，避免家裡的隱私外露。到後來就變成，進家門後擺鞋櫃、雨傘、外衣架之類的小空間。那玄關為什麼那麼重要呢？大門是全家的氣口，而好運都從這個地方出入。我們要保持氣流的暢通，避免運勢受阻，可以用玄關來緩衝氣流，所以一般都不建議在玄關堆積太多的雜物，例如說滿地的鞋子、雨傘、衣物等。

玄關的主要的功用是幫我們擋煞，最常見的就是穿堂煞。什麼叫穿堂煞呢？穿堂煞就是一般大門一打開，直接可以看到後門，而後門跟大門同在一條相對直線上，外面的氣流進入屋內沒有任何阻擋，直接從後門流出去。穿堂煞象徵財運直直的從前面大門進來後，又從後門跑出去了。

當我們有玄關的時候，玄關等於在我們屋子的氣口上做了一個迴旋轉換的地方，讓氣流經過這個地方後速度放慢，再流入屋內的其他地方。關於玄關，有幾個禁忌我們要注意一下。

跟大門一樣，如果有橫梁壓住玄關的話，一樣可以用吊五帝錢的方法化解。不清楚五帝錢的話，請參考上一期關於大門風水的介紹。

很多人喜歡在大門口、玄關的地方掛鏡子，方便在外出前整理一下儀容，其實在風水上這樣是不太好的。鏡子在光線照射下會產生光煞，對眼睛不好，而且鏡子會把家裡的景物全部反射在鏡子裡，都讓外人看光了。

另外，在玄關的風格上，有些喜歡復古自然風的朋友會用石頭的材質做牆壁。其實我自己也很喜歡，可是凹凸不平、粗獷古樸的圖案，在風水學上是剌面煞，又稱為破軍，容易被身邊的人劫財或是做事喜歡走捷徑，不夠腳踏實地。

有些人會在玄關掛鐘，時鐘跟終止的發音很相近，一進門見到的就會是終止、結束。中國文化最講究東西的意象和諧音，這些忌諱在風水上都是需要考慮到的。如果你是個很注重時間觀念的人，出門前一定要看一下時間的話，時鐘的擺設方向要非常注意，秒針行走的方向一定要向著屋內才行。

有些人會在玄關擺空瓶，即時瓶子裡面有枯枝乾花也算是空瓶。注意玄關要擺有生命、磁場的東西，像是植物、碎水晶或是開運竹這些都很好，記得千萬不可以擺空瓶，因為風水學上說，空瓶會惹桃花。

如果你的玄關沒有擺鏡子也沒有擺時鐘，卻裝了一個三角造型的燈，那很抱歉，這也是不好的。建議換個圓形的燈會比較好，象徵團圓。

還有玄關的鞋櫃最好不要高過胸口，鞋子擺放的時候，鞋面要朝向上，鞋底朝下，象徵一路上升。過高的鞋櫃盡量只放新鞋，如果要放穿過的鞋子也可以，盡量放在袋子或者是盒子裡。

還有，鞋底要記得定期擦乾淨，避免從外面帶回來的穢氣留在家裡面。最後再提醒大家，放在玄關的的踩腳墊要定時清洗。總之玄關就是要保持乾淨整潔就對了！

文章內容部分由易經風水黃妤老師提供

玄關的地方掛鏡子，在風水上是不太好的。
玄關的地方掛鏡子，在風水上是不太好的。
易經風水黃妤老師。
易經風水黃妤老師。
玄關的鞋子擺放的時候，鞋面要朝向上，鞋底朝下，象徵一路上升。
玄關的鞋子擺放的時候，鞋面要朝向上，鞋底朝下，象徵一路上升。
玄關要擺有生命、磁場的東西，像是植物、碎水晶或是開運竹這些。
玄關要擺有生命、磁場的東西，像是植物、碎水晶或是開運竹這些。
玄關的鞋櫃最好不要高過胸口。
玄關的鞋櫃最好不要高過胸口。

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