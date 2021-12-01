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綜合性優質醫療服務進入移民社區仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心開張

紐約訊
仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心開張。
仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心開張。

紐約市華人社區最大的綜合性、多專科醫生集團——仁德醫生(Rendr)，於11月15日正式啟用艾姆赫斯特醫療中心，以最先進的醫療設備和最高檔舒適的診所環境，為當地的少數族裔和移民社區提供一流的醫療服務。

仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心位於百老匯大道82-55號，診所面積約5000平方英呎。目前該診所提供內科全科和家庭科服務，可提供各類身體檢查、疫苗接種、女性健康等醫療項目。

仁德醫生董事會主席、創辦醫生之一的內科醫生張建威說，他在30年前來到美國，第一個落腳點就在艾姆赫斯特。那時張建威醫生靠在診所打工來支付醫學院費用和生活費，花一兩百元與別人一起合租一處小房子，平日買菜下廚都只買最便宜的蔬菜。有一次朋友要請他在曼哈頓華埠吃飯，因為來回路費要三塊多，他情願自己下廚，省下這筆費用。

30年後，艾姆赫斯特仍是少數族裔和移民聚居的社區。去年3月，新冠疫情在紐約爆發，艾姆赫斯特一度成為疫情中心，艾姆赫斯特醫院因病人過載、死亡人數飆升而被全美關注。張建威醫生認為，居住在艾姆赫斯特的工薪族大多是群體居住，長距離工作通勤也是常態，再加上艾姆赫斯特的醫療資源在數量和質量上都有缺乏，才使得這裡變成疫情“震中”。仁德醫生之所以選址艾姆赫斯特，正是希望彌補這一社區大型綜合性診所的欠缺。

仁德醫生的另一位董事及創辦醫生——家庭科醫生陳海帆表示，除了內科和家庭科服務之外，艾姆赫斯特醫療中心還計劃擴展兒科、心臟專科、耳鼻喉頭頸專科、腳科等專科服務，希望為當地的各族裔民眾提供高水準、一站式的醫療服務。目前在艾姆赫斯特駐診的張建威、陳海帆和沈冠宏醫生均有超過二十年的執業經驗，另有一位女性助理醫師專門服務女性健康。

仁德醫生成立於2019年，是一家以內科家庭醫生為主，兼有兒童和青少年專科、心臟專科、腸胃專科、血液/腫瘤專科、耳鼻喉頭專科和婦科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的華裔社區提供最優質、親切的社區醫療服務。目前仁德所屬的近八十位醫生，在位於曼哈頓華埠、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特、布魯克林的日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的三十多個診所，以普通話、粵語、福州話及其他方言提供全方位的醫療服務。詳情請查詢：https://www.rendrcare.com/。

仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心地址：82-55 Broadway, Elmhurst, NY 11373，預約查詢電話：(646)854-3611。

駐診仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心的張建威醫生(右)和陳海帆醫生(左)。
駐診仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心的張建威醫生(右)和陳海帆醫生(左)。

疫情 移民 紐約市

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