紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止提醒紅藍卡受益人把握最後機會

能讓紅藍卡 受益人更改計劃承保的開放註冊期，距離12月7日截止只剩下7天。聯合健康保險 亞裔團隊盡最大努力協助紅藍卡受益人選擇計劃，提醒紅藍卡受益人務必把握最後機會。

到訪聯合健保 服務中心瞭解有哪些您可獲得的福利：

* 為您講解2022年計劃的福利特色，包括最大的紅藍卡優惠計劃醫療網絡、靈活選擇網絡內外醫生、涵蓋最完整的藥物承保——比其他單一處方藥計劃更廣等；

* 更多計劃選擇以滿足不同健保需求；

* 為您提供的各種社區服務。

健保計劃的選擇因人而異且非常重要，故此，紅藍卡受益人及其照護者應把握一年一度的開放註冊期，認識各種選擇並決定是否需要轉換新計劃以滿足健康需求。

身為行業領導者的聯合健康保險為華裔社區服務將近30年，提供文化及語言上合適的產品和服務。到訪聯合健保在您社區設立的服務中心，讓聯合健保協助您選擇合適的計劃。

聯合健康保險亞裔資訊中心地址：

➼紐約州

．曼哈頓(華埠)堅尼路161號(CP先進醫學X光中心旁)；

．曼哈頓東百老匯35號；

．皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號(新世界商城旁)；

．布碌崙八大道6402號G107室(錦龍大廈)；

．布碌崙86街2343號(新眾成食品公司旁)。

➼新澤西州

．愛迪生1715 Rt. 27(Festival Plaza), Edison, NJ 08817；

．博根7 Broad Avenue, Suite 301-A(Pine Plaza), Palisades Park, NJ 07650。

紅藍卡受益人也可致電華語服務專線：1-800-801-1900，或瀏覽聯合健康保險網站www.uhcAsian.com瞭解詳情。