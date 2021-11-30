中科醫用靈芝再獲嘉獎年底抽獎靈芝免費吃

中科醫用靈芝孢子粉獲醫護人員認可推薦。

日前中科破壁靈芝孢子粉再次獲得權威腫瘤 專家的首肯推薦。中科破壁靈芝孢子粉是唯一參與22家腫瘤醫院臨床試驗，並且獲得美國紐約 斯隆癌症 中心認可的靈芝產品。即日起至2021年底，中科為紐約華人送上驚喜大禮，消費即有機會參加抽獎活動，最高可獲得全年免費的中科靈芝膠囊，維持一整年的健康好體魄。

5年生存率是腫瘤患者康復的重要指標。數據表明，腫瘤患者放化療或術後的2-3年內是腫瘤復發的危險期，這段時間內提高患者免疫力和增強機體抵抗力尤為重要。靈芝由於其在免疫治療領域的卓越功效，得到了越來越多的推崇。在醫學試驗中，靈芝三萜被證明可以直接殺滅微小癌灶，而靈芝多醣則有抑制細胞癌變的作用，目前已有超過300萬的中科靈芝使用者重獲新生。近年來，不斷獲得醫護人員推崇的中科靈芝孢子油與中科愛特膠囊組方，最適合癌症患者在對抗期、治療期和康復期服用。

中科自建的GAP黃山靈芝培育基地，在海拔1000米以上的常綠闊葉林中堅持靈芝的仿野生自然培育，造就了中科靈芝的好品質。2004年，中科靈芝菌種搭載中國科學院返回式衛星，成為首例經歷太空育種的靈芝品種。經多年培植檢驗，其靈芝三萜和靈芝多醣等有效成分含量達到自然界野生靈芝的數十倍以上。從破壁靈芝孢子粉中提煉的中科創新靈芝孢子油，靈芝三萜濃度更是達到了48%以上。

目前中科的破壁靈芝孢子粉是全球同類產品中唯一一家進入腫瘤治療三期臨床試驗的產品。除了先期在中國22家腫瘤醫院開展臨床試驗外，中科破壁靈芝孢子粉對於癌症預防和治療的作用還得到了美國腫瘤研究和治療權威機構——紐約斯隆癌症中心的認可，並聯合中科撰寫臨床研究報告，已刊登在《腫瘤整合治療》權威期刊。

中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。即日起至2021年底，中科為紐約客戶送上驚喜大禮，凡是在中科消費都有機會參加一次抽獎活動，最大獎可以獲得一整年的中科靈芝膠囊，中科靈芝免費吃一年，擁有一整年的健康好體魄。地址：136-33 37th Ave STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37Ave影像中心隔壁），電話：718-886-8834。