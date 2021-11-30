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中國風書店12月1日起年終酬賓

紐約訊
冬日讀好書，中國風書店12月1日起年終酬賓。該店增設文房四寶專櫃(毛筆、墨、紙、硯)，以優惠價銷售。
冬日讀好書，中國風書店12月1日起年終酬賓。該店增設文房四寶專櫃(毛筆、墨、紙、硯)，以優惠價銷售。

位於紐約法拉盛的中國書店，一年一度的年終酬賓銷售活動將於明天開始(12月1日)至12月31日，舉辦為期一個月的年終酬賓。特價書一本$1，其他圖書人民幣定價乘以0.2；先到先選，敬請把握一年一次的難得機會。

開業已20多年的中國風書店，在美東地區的中文書店中享有較高的聲譽。首先，書店對於大陸年出版量達20多萬種的圖書，在種類、內容及品質上做了精心選擇，以滿足海外僑胞對於母國文化最新發展的瞭解需求；其次，從專業的層面上確保選擇圖書的學術水準及在其領域中的領先性質。因此，書店曾獲贈由中國國家圖書館館長任繼愈先生書寫的「中國風」親筆題詞。

讀書是四季皆宜的一件美事。春日讀書覓詩意，夏日讀書找涼意，秋日讀書賞快意，而冬日天寒地凍的，這些意蘊是不能夠了。冬日讀書享受的是一種閒逸，林語堂當是識得其中況味的人，他說：「在風雪之夜，靠爐圍坐，佳茗一壺，淡巴菰一盒，哲學、經濟、詩文、史籍十數本狼藉橫陳於沙發之上，然後隨意所之，取而讀之，這才得了讀書的興味。」

該店各類叢書應有盡有、包羅萬象，分門別類地排列整齊展示，舉凡工具書、英語教材、當代大陸政治、經濟、文化、文學、中國歷史、民俗、中國醫藥、大陸電腦書籍、養生食譜、實用兒童書籍和CD等，而且每月都有最新的大陸書籍運到，歡迎僑胞前往選購。

該店接受信用卡，並歡迎郵購。中國風書店地址：43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY11355(近植物園)，電話：718-961-7107。七天營業：上午10時至下午6時。

中國 書店 紐約

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