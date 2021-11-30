KIA全電動SUV CONCEPT EV9概念車登上洛杉磯國際車展舞台中心。

日前Kia在洛杉磯國際車展上展示了其全電動SUV概念車 ——Kia Concept EV9，驚艷四座。Concept EV9被視為Kia迄今為止最清晰的信號，預示了新一代電動汽車 產品線的新成員，並體現了該品牌最近在設計和開發理念上引領高科技零排放汽車方面的主導地位。近日的「Kia可持續發展運動」數字發佈會已展示了該公司的未來願景，而Concept EV9則體現了Kia對可持續移動解決方案的承諾。該車輛的設計靈感來自大自然，使用沉積在海洋生態系統中的廢物，通過升級回收成為可用材料。得益於Kia的「Opposites United」設計理念，這款SUV帶來令人驚嘆的視覺美感。

據Kia高級副總裁兼全球設計中心主任Karim Habib表示，「該概念車融合了先進的零排放動力系統、尖端的外觀設計、現代風格以及基於創新技術的室內空間」，Concept EV9代表了新一代SUV，它融合了高科技、適合家庭使用的車輛，並由零排放的全電動動力系統提供動力。驚嘆的外部輪廓和充滿先進技術的現代時尚內部空間，Concept EV9擁有令人難以置信的美感。重新設計的格柵和數字虎臉催生了新的通風口設計，減少了車輛的正面質量，大大改善了空氣動力學設計。

發動機罩通風管道區域用作太陽能電池板，有助於回收Concept EV9使用的部分電能。當BEV車主遠離充電站時，這為他們提供了替代能源。進一步提高空氣效率的是可伸縮的車頂縱梁，在不使用時向內閉合到Concept EV9的車頂，在車輛上方產生順暢的氣流，需要時只需按一下按鈕即可升高車頂縱梁，進一步強調了Concept EV9的全能特性。取代傳統後視鏡的下一代攝像頭監控系統進一步改善了空氣動力學特性，同時也增強了駕駛員的空間意識。機器加工的22英寸車輪進一步增加了Concept EV9的幾何外觀和堅固性。一個包羅萬象的DLO全景天窗，為乘客提供了從頭頂觀景放鬆心情的視野。

全電動SUV內部設計融合了自然、運動和安靜的特點，成為風景優美的頭等艙休息室的一部分。全景天窗可眺望天空，交互式27英寸超寬顯示屏將Concept EV9從現實世界連接到虛擬世界。Concept EV9採用了一種彈出式方向盤，是內部空間的延伸並與內部空間整合和協調。Concept EV9的設計靈感來自於大自然的簡單和完美，以及如何對比統一地協調在一起。在這方面，Concept EV9從Opposites United的「水元素」中進一步汲取靈感，具有與安寧、平靜和幸福相關的特徵。欲瞭解更多的信息，請參：www.KIA.com。