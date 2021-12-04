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避免染疫後住院傳染家人 仁德醫生籲兒童接種新冠疫苗

紐約訊
兒童新冠疫苗的劑量及針頭較成人疫苗做了調整。
兒童新冠疫苗的劑量及針頭較成人疫苗做了調整。

從4日起，紐約市開始向5至11周歲兒童接種輝瑞新冠疫苗，不過一些華人家長對兒童疫苗仍持觀望態度。紐約仁德醫生集團（Rendr）的兒童及青少年專科醫生表示，考慮到感染新冠後可能出現的重症及長期後遺症，接種兒童疫苗的收益遠大於風險。

仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生鐘蔚表示，該集團從4日起開始兒童新冠疫苗的接種，4日和5日分別有十餘名兒童進行接種。但在適齡兒童的家長中，有近半數出於疫苗安全性的考量，仍在觀望之中。

鐘蔚醫生說，兒童接種新冠疫苗的劑量是12歲以上人士的三分之一。從前期實驗結果來看，兒童接種後的主要副作用包括疲勞、局部紅腫、頭痛、低燒等，但症狀大多很輕。家長只需在紅腫部位冷敷，盡量避免揉搓、按摩紅腫處，或讓孩子服用退燒藥即可。如果孩子有呼吸困難、胸痛等反應，則需要及時送醫。目前在接種新冠疫苗後出現心肌炎的案例集中在17至35歲的青壯年群體，兒童病例較少，且病症較輕，只要得到及時醫治和良好休息，一般不會留下後遺症。

鐘蔚醫生認為，雖然兒童新冠疫苗有引發嚴重副作用的極小可能，但收益遠大於風險。不同於細菌感染可以使用抗生素治療，病毒感染大多沒有有效的藥物治療；即使有，藥物本身也有副作用。常見的病毒感染，如小兒麻痺、天花、麻疹、腮腺炎等都是依靠疫苗進行預防。因此針對新冠病毒，也必需依賴疫苗加以控制。

鐘蔚醫生強調，一些家長誤認為兒童和青少年在感染新冠後，發展為重症的可能性很低。事實上，孩子在染疫後可能出現非常嚴重的多系統炎症綜合症（MIS-C），甚至會有死亡風險。在仁德醫生的病人中，就有一位患有哮喘的16歲患者在今年3月感染新冠，出現了缺氧、高燒不退等症狀，經過多次住院治療後才痊癒。然而即使在痊癒之後，新冠患者的呼吸系統、腦部、心臟、腎臟等各個器官都可能出現不可逆轉的損傷。

此外，孩子在感染病毒後，可能將病毒傳染給家人。這對家有老人，或體質較弱成員的家庭來說，是很大的風險。鐘蔚醫生說，自秋季開學後，他們已經接到多起未接種疫苗的孩子在學校染疫，進而感染家人的報告。兒童疫苗的接種有利於控制病毒，特別是變種病毒的傳播。

目前，仁德醫生集團在六個接種點為5至11周歲兒童接種新冠疫苗。監護人，或可出具委託書的成人需陪同孩子進行接種。詳情請查詢：https://www.rendrcare.com/covid-19-vaccine/?lang=zh-hant。

仁德醫生集團鐘蔚醫生為孩子施打兒童新冠疫苗。
仁德醫生集團鐘蔚醫生為孩子施打兒童新冠疫苗。

疫苗 紐約市 變種病毒

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