●BUILDING OUR FUTURE TOGETHER

瞭解有關機場業、建築業、房地產 業的合作機會(線上)

11月30日(周二)上午10點到上午10點30分

https://queenschamber.glueup.com/event/building-our-future-together-46790/

●GODigital, BROOKLYN

帮助布碌崙 企业用谷歌免费推销自己(線上)

11月30日(周二)上午11點到中午12點

https://chinatown.nyc/event/godigital-brooklyn/

●HOW TO START YOUR BUSINESS

如何創業(線上)

11月30日(周二)下午2點到下午3點

https://queenschamber.glueup.com/event/how-to-start-your-business-45909/

●“Unwavering Compassion” Virtual Charity Concert

虛擬慈善音樂會(線上)

11月30日(周二)晚上7點

https://tzuchi.us/givingtuesday?i=91d31cd

●Commonpoint Queens Job Fair

會見目前正在招聘的雇主並找到工作(線下)

12月1日(周三)下午3點到晚上7點

https://queenschamber.glueup.com/event/commonpoint-queens-job-fair-45433/

●NYS Construction Licenses and NY Consolidated Laws

紐約州 建築許可證和紐約綜合法律(線上)

12月2日(周四)下午1點

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1573741

●Cryptocurrency and Credit Risk - Where Are We Now and Where Are We Headed?

加密貨幣和信用風險——我們該何去何從?(線上)

12月2日(周四)下午4點到下午5點

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1578976

●What Does Firm Chair Do?

詳細瞭解一家大公司的領導結構(線上)

12月2日(周四)下午6點到下午7點

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1577137

●Free (Pro Bono) Legal & Application Clinics

免費法律診所及填表申請(線下)

12月4日(周六)上午11點到下午3點30分

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1575075

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★