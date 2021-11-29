王嘉廉社區醫療中心舉辦如何獲取醫療保險的免費講座

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)與皇后區法拉盛 圖書館及啟揚活動中心(GCC)共同舉辦現場及線上專題講座，為民眾講解醫療保險的承保範圍，以及如何為自己和家人選擇醫療保險。講座將於12月3日(星期五)下午4時至5時30分免費對公眾開放，以英語及國語進行。

講座主講人包括王嘉廉社區醫療中心健保導航員蔡桂心(Nancy Cai)以及紐約市 老人局健康保險資訊、諮詢及援助計劃(HIICAP)顧問Alex Wu。為了您和家人的身心健康，歡迎您參加講座，瞭解紐約市各類醫療保險計劃、其它獲取醫療服務的途徑以及一系列醫療保險的申請資格說明等，其中包括紐約州的聯邦醫療補助(Medicaid)及基本計劃(Essential Plan)、紐約州的兒童保健計劃(Child Health Plus)、聯邦醫療保險 (Medicare)以及緊急聯邦醫療補助(Emergency Medicaid)。

王嘉廉社區醫療中心的副總裁兼執行總監鄭朱光榮(Betty Cheng)表示：“每一個人都需要保持健康並應該獲得可負擔的醫療保健。請參加醫療中心的專題講座，瞭解您需要的醫療保險資源以及其它重要的健康資訊。”

「如何獲取醫療保險」免費講座將於12月3日(星期五)下午4時至5時30分舉行，現場講座地點：法拉盛41大道133-29號1樓啟揚活動中心(133-29 41st Avenue, Floor 1, Flushing, NY 11355)，到場參加者需要出示新冠疫苗接種證明。線上專題講座：www.bitly.com/dec3health，請下載手機軟件RingCentral或電腦輸入鏈接進入講座，無需提前報名。也可撥打電話參加：(650) 419-1505，講座編號：368348222。

王嘉廉社區醫療中心建立於1971年，是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都會為您提供醫療服務。瞭解詳情，請瀏覽http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。