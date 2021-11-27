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康美牙科單孔單顆植牙新技術 提供乳牙神經幹細胞銀行服務

紐約訊

由牙醫博士陳伯彰(Alex Chen)主持的康美牙科診所設備先進，對於植牙服務，陳醫師採用「單孔單顆植牙」技術，對減少手術中及手術後的疼痛有明顯的助效。

超過20年植牙經驗、完成數千顆以上植牙的陳醫師強調，該項新植牙小孔技術所造成的傷口比傳統植牙法更小，且對抽過神經而裂開的牙齒有較舒適的手術體驗。該診所使用百分之百美國生產、製造的優質材料，不會使用便宜沒有品牌的劣質植體，以確保植牙後的效果。

陳醫師表示，植牙的好處之一是讓病患可脫離戴活動假牙的各種不適和不便，減少固定牙橋所造成的損害。但植牙後，亦應注意定期保養洗牙，以減少牙周病感染的併發症

該診所提供幹細胞銀行服務，陳醫師介紹，幹細胞銀行適用於未貯存臍帶血但又有家族性遺傳心臟、肝臟或其它器官等疾病的高危險族群。可採取未搖動之乳牙，取其牙神經當成幹細胞，將之貯存於全美最大的幹細胞銀行，每年繳交保存費，以備未來產生不會排斥之自體器官如心、肝臟等。已脫落或已動搖的乳牙則不適合；相較於其它幹細胞的來源手術，此項乳牙神經手術是疼痛最少的。

陳醫師專精於老人各式活動假牙、牙套、牙橋、牙周病科、緊急牙科、根管牙科、美容牙齒、牙齒漂白、兒童牙科、學前口腔檢查等。該診所接受大部分保險及大部分公司PPO，欲洽詢各項相關詳情或預約診療，可電：(718)359-5675(通英國粵)，地址：法拉盛緬街37-19號2A室(香港超市旁二樓)。

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