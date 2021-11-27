美國酒店華裔協會 十五週年慶祝活動圓滿成功

美國酒店華裔協會十五週年慶祝活動，嘉賓雲集。

美國 酒店華裔 協會日前在華埠金泰海鮮酒家舉辦了慶祝十五週年活動。來自各大酒店的會員及酒店管理層、政府和各屆貴賓歡聚一堂，新老朋友在各項社交活動停擺一年多後相聚，歌聲與笑聲混在一起，將過去一年的憂鬱一掃而光。

紐約州 長辦公室代表范小江、紐約州參議員卡納、民鐵吾區長高步邇等親自向美國酒店華裔協會頒發褒揚狀，表彰酒店華裔協會維護會員權益的重要性，並公佈政府對酒店業的支持。布碌崙區長、候任紐約市長亞當斯辦公室也向美國酒店華裔協會頒發褒揚狀。第一選區候任市議員馬泰、第二十選區候任市議員黃敏儀分別致詞，讚揚酒店華裔協會主席黃華清為協會及社區做出的貢獻。

溫得姆華苑酒店總經理Christiaan Aldoy 與經理出席移交金星獎杯儀式，由榮獲今年「酒店金星杯」的康拉德下城酒店經理Juan Gonzalez率領眾多經理前來接受獎杯。

美國酒店華裔協會今年頒發總統終身義工獎給詹連發和蔣美儀，總統義工金獎給黃偉靈、楊芝及趙珍妮花。美國酒店華裔協會主席黃華清致辭感謝，表示十五年來協會取得的成就都離不開會員、酒店同仁的支持，希望酒店管理及酒店工會繼續與協會攜手合作，共創雙贏。酒店華裔協會萬分關注近日酒店員工被客人企圖性侵案，除希望DA辦公室嚴懲罪犯外，酒店也應提供工作安全保障。

美國酒店華裔協會總監陳樂英與顧問陳思思主持了慶典，理事長黃康、高淩立、秘書長虞榮宗、副會長詹連發、董事會成員蔣美儀、梁寶娟、馬慧文、黃愛冰、陳仕發、譚小紅、林綺玲、古奇律師、陳逸民、吳寶淳、陳燦傑、周萬明、關景妍、成桂瓊、陳小萍、鄧琳達、楊進、鐘光榮、伍艷紅、雷怡、蘇煥光、朱林驥、余安娜伉儷及社區領袖張笑瑛、張偉棠伉儷、梁漢本、黃偉靈、葉月好、陳秀瓊、鄭石、岑焯槐、羅維宗、費小蓮、麥德森、翁秀媚、Winnie Chan、黃雪麗、余耀威伉儷、陳家齡、邦君雄、黃益榮、臧東慧、陳海靈、王楹川、劉建邦、趙靖桉、周經皓等眾多社區領袖應邀出席週年慶活動。