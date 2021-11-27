美國酒店華裔協會 十五週年慶祝活動圓滿成功
美國酒店華裔協會日前在華埠金泰海鮮酒家舉辦了慶祝十五週年活動。來自各大酒店的會員及酒店管理層、政府和各屆貴賓歡聚一堂，新老朋友在各項社交活動停擺一年多後相聚，歌聲與笑聲混在一起，將過去一年的憂鬱一掃而光。
紐約州長辦公室代表范小江、紐約州參議員卡納、民鐵吾區長高步邇等親自向美國酒店華裔協會頒發褒揚狀，表彰酒店華裔協會維護會員權益的重要性，並公佈政府對酒店業的支持。布碌崙區長、候任紐約市長亞當斯辦公室也向美國酒店華裔協會頒發褒揚狀。第一選區候任市議員馬泰、第二十選區候任市議員黃敏儀分別致詞，讚揚酒店華裔協會主席黃華清為協會及社區做出的貢獻。
溫得姆華苑酒店總經理Christiaan Aldoy 與經理出席移交金星獎杯儀式，由榮獲今年「酒店金星杯」的康拉德下城酒店經理Juan Gonzalez率領眾多經理前來接受獎杯。
美國酒店華裔協會今年頒發總統終身義工獎給詹連發和蔣美儀，總統義工金獎給黃偉靈、楊芝及趙珍妮花。美國酒店華裔協會主席黃華清致辭感謝，表示十五年來協會取得的成就都離不開會員、酒店同仁的支持，希望酒店管理及酒店工會繼續與協會攜手合作，共創雙贏。酒店華裔協會萬分關注近日酒店員工被客人企圖性侵案，除希望DA辦公室嚴懲罪犯外，酒店也應提供工作安全保障。
美國酒店華裔協會總監陳樂英與顧問陳思思主持了慶典，理事長黃康、高淩立、秘書長虞榮宗、副會長詹連發、董事會成員蔣美儀、梁寶娟、馬慧文、黃愛冰、陳仕發、譚小紅、林綺玲、古奇律師、陳逸民、吳寶淳、陳燦傑、周萬明、關景妍、成桂瓊、陳小萍、鄧琳達、楊進、鐘光榮、伍艷紅、雷怡、蘇煥光、朱林驥、余安娜伉儷及社區領袖張笑瑛、張偉棠伉儷、梁漢本、黃偉靈、葉月好、陳秀瓊、鄭石、岑焯槐、羅維宗、費小蓮、麥德森、翁秀媚、Winnie Chan、黃雪麗、余耀威伉儷、陳家齡、邦君雄、黃益榮、臧東慧、陳海靈、王楹川、劉建邦、趙靖桉、周經皓等眾多社區領袖應邀出席週年慶活動。
上一則
康美牙科單孔單顆植牙新技術 提供乳牙神經幹細胞銀行服務
下一則
FB留言