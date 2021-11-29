中科蟲草精華針對改善腎炎腎損傷控制肌酐緩解尿蛋白 根源養腎病

中科蟲草12倍濃縮，有效緩解肌酐、改善腎功能。

西醫西藥對於慢性腎炎腎損傷常常無濟於事，多服用排毒和控制症狀的藥物，加劇後只能進行腎透析。冬蟲夏草卻可以對慢性腎炎腎損傷起到較好的保護作用，許多人在服用中科蟲草膠囊後，紛紛表示血肌酐和蛋白尿問題得到顯著改善。即日起中科開展黑五感恩活動，參加即有機會免費獲得一整年的健康滋補珍品。

對於已經出現腎損傷的患者，雖說腎損傷不可逆，但控制惡化速度可以有效改善患者生活品質。腎臟不僅要負責體內廢物代謝，還要承受疾病和藥物對腎臟的傷害。腎臟不堪重負下，高血壓 、水腫等症狀也會陸續出現，甚至出現嚴重的腎功能衰竭、終末期腎病等。腎損傷患者往往伴隨著其他疾病，長期服藥也增加了腎臟的代謝壓力，腎臟難以喘息。如此導致嚴重的惡循環，腎臟功能越來越差，而西藥也無計可施。

飲食不當、過度用藥、錯誤的作息都會導致腎功能紊亂，養腎護腎不能僅靠作息飲食，還需要注重中藥調理、改善腎功能。西醫對於腎損傷無濟於事，而冬蟲夏草對急性腎衰竭、慢性腎病和腎衰竭都有緩解作用。冬蟲夏草可以改善貧血症狀、降低肌酐及血尿素氨的水平、降低慢性腎功能不全的死亡率、延緩腎功能不全的發展。另一方面，冬蟲夏草還可以補充人體必需的氨基酸，明顯緩解急性腎小管損傷程度，從而促進腎功能提早恢復。同時冬蟲夏草還可以調節鈣磷代謝，通過升高血鈣、降低血磷，從而有效地控制高磷血症，使鈣磷代謝恢復正常，延緩腎臟疾病的惡化。

相比於西藥的治療，冬蟲夏草無毒無害，不會對腎臟增加代謝壓力。中科蟲草原料採集於西藏那曲地區海拔3500-5000米以上的羌塘草原的冬蟲夏草鮮品，每株菌絲體都經過中國科學院北京 微生物研究所鑑定，保持血統純正。中科採用的超聲波、膜過濾和微波真空冷凍乾燥等提取方式，將原蟲草進行高度濃縮，提純出的蟲草多醣、蟲草腺苷和蟲草素成分達到原蟲草的12倍以上。

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