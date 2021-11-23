我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

新冠第五潮？白宫專家強烈推薦使用N95口罩

【紐約訊】

每日新冠感染人數再逼十萬，重症住院再超五萬。華爾街日報報導，新冠自九月日感染16萬例跌至11月初的七萬，在過去兩個星期內暴增40%至九萬四千例，有新一輪爆發的跡象。

新冠自去年一月份開始至今已有四輪爆發，最近一次從七月初的12,000例日感染在兩個月內增長14倍至九月中的160,000。冬季由於室內活動，節日聚會和旅行往往是高感染時期。在2021年1月，聖誕節後大概一個月的時間達到了日感染過250,000，日死亡率超3000例的最高峰. 本輪爆發，由於起點很高，很有可能快速超九月中的高峰，甚至會超過一月份的紀錄。根據紐約時報報導：通常滯後的每日新重症住院人數也在11月初之後開始快速上升，在本周再次超過五萬例。

68歲的的新冠病毒顧問及流行病學家Osterholm在接受 CNN 採訪時說，大家應該戴N95呼吸過濾器，因為這種口罩對抗新冠病毒更有效。他指出，大部分人戴的布口罩，並沒有辦法有效阻止病毒。像在中西部的野火煙霧污染區，即使經戴上布口罩，仍然可以嗅到很重的煙霧味道。而N95的封閉和過濾效果要明顯好很多。 Osterholm 說自己最近都在戴N95.

80高齡的白宮醫學顧問佛奇 Dr. Anthony Fauci 也提到，我們從藥店所買的典型口罩並沒有辦法有效地阻止病毒傳染。前美國聯邦食品藥物管理局（ U.S. Food and Drug Administration FDA）局長Scott Gottlieb 強調 ”口罩的質量是極其重要的。如果您能戴上 KN95或 N95，那您會更安全。”

N95是一種特別呼吸過濾器口罩，在空氣入肺前，可以過濾掉有害的顆粒物。呼吸過濾器通常用於醫療機構，與寬鬆的外科口罩或布口罩不同，N95在設計上貼合緊密，在鼻子和嘴周圍形成密封閉環。哈佛大學公共衛生學院表示，由於N95極為貼附，可能不是最舒適的選擇，但在疫情特殊時期，N95是人們最好的防護選擇。

疫苗的研發及推廣永遠是滯後於病毒變異的。而N95、KN95口罩是以不變應萬變的最可靠保護。疫苗並不是可以高枕無憂的保護傘。 Delta剛剛有放緩跡象而更強大Delta+和Mu（Covid variant B.1.621）的又開始蔓延。從疫苗出現前直到今天，N95和KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗的品牌、 新冠 那種變體、接種的時間以及接受者的健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩不需要為每個新變體發明、重新發明、製造或購買新品。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病的人，甚至免疫功能低的人。今天的N95、KN95對 Delta+和 Mu防禦變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

美國產手術級呼吸過濾器N95口罩

SeattlePPE長期致力於為醫療機構專供PPE產品。公司曾多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了過去一年的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE近期開始為民眾提供多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95口罩呼吸過濾器及其它防疫保護品。美國產 ALG Health N95ACI Surgical N95 手術級呼吸過濾器口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康。現在市面上的很多N95都是假冒偽劣產品，有些僅過濾20-30%，遠低於防毒必須的95%。大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的，一定要認準SeattlePPE醫用口罩。請參考防護口罩類別功效對比表幫助大家選擇最適合自己的口罩。

SeattlePPE.com冬季Delta戰疫黑五特惠折扣碼WJBF30全場加七折！選購高防護口罩請訪 www.SeattlePPE.com 紐約，西雅圖，洛杉磯發貨全美2-4工作日快遞。

口罩 美國 疫苗 紐約時報 疫情

上一則

非公民投票法案 紐約市議會下月料通過

下一則

紐約市兒童接種新冠疫苗 父母或監護人可請帶薪病假

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29

超人氣

更多 >
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追