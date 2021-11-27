「癌」作為慢性疾病是有跡可循的

癌症六大徵兆之二：想大便卻大不出來。

癌症 已經被全球公認為十大死因之一，單按台灣的死因計算，每年有超過4.8萬人因癌症而死亡，每年新增加的癌症人數更超過10萬人。

在人們確診癌症的一刻，很多人的第一個反應都是「為甚麼會是我」？但癌症是一種慢性病，確診癌症之前通常會有一些徵兆，這些症狀一直治不好，持續1-2個月或反復發生，好了之後又再次出現，這很可能就是癌症的警訊之一，癌症不是一天之內生成的。

癌症的六大徵兆：

一. 皮膚上的痣有變化；

二. 想大便卻大不出來；

三. 食慾不振、噁心想吐，體重在1個月內快速下降；

四. 頻繁感冒、不明原因發燒；

五. 容易出血、瘀血；

六. 身體出現腫塊。

如果人們發現有這些徵兆，就應該立刻警惕起來，不要輕視這種病徵。最好的方法是立即去做身體检查，以防萬一。

癌從口入，管住嘴、防癌症，莫到患病再悔悟。下面幾種食物，雖然不是毒藥，卻都是導致癌 症的罪魁禍首：

1. 胃癌患者後悔吃剩菜、腌菜

絕大多數胃癌都是“吃”出來的。例如，很多家庭都會遇到剩菜問題，把剩菜放入冰箱下頓繼續吃。在這個過程中，剩菜會產生一些亞硝酸鹽，長期積累難免會引發癌變。此外，愛吃腌制品也是導致胃癌高發的重要原因。腌制的食物中常常含有亞硝胺類化合物，這是一種很強的致癌物，也正是導致胃癌的元兇。

2. 食道癌患者後悔吃太燙、太辣

華人是世界上食道癌發病率最高的群體之一，吃得“太燙”、“太辣”、“飲酒”等，是食道癌高發的重要原因。人最適宜的進食溫度在10-40℃左右，吃得太燙、太辣會灼傷食管黏膜，不斷刺激就會引起食管粘膜增生、變異，引發癌變。此外還有喝酒，特別是喝高濃度的酒，會直接導致食道黏膜出現燒傷，長此以往的反覆刺激下，食道癌自然就會隨之而至。

3. 肝癌患者後悔吃黴變食物、酗酒

據世界衛生組織《全球癌症報告2014》顯示，全球超半數肝癌病人在中國。除肝炎導致肝癌外，很多人的肝癌都是“吃”出來的，主要是因為“黃曲黴毒素”和“酗酒”。黃曲黴毒素是一種強致癌物，其毒性為氰化鉀的10倍、砒霜的68倍。長期酗酒導致的肝癌也不容忽視，近四成的患者是因酗酒而導致脂肪肝、慢性肝細胞損傷、肝癌。

4. 大腸癌患者後悔不吃蔬菜 只愛吃肉

俗話說“窮時傷胃，富時傷腸”，引起大腸癌的主要原因是攝入高蛋白、高脂肪、高熱量食物過多，無形中會增加腸胃負擔、降低腸胃的蠕動速度，這樣會導致食物分解慢、滯留腸道時間長，從而導致排便困難、毒素在體內積累，給大腸癌的發生埋下伏筆。

5. 胰腺癌患者後悔吃得太油膩

胰腺癌是一種消化系統的惡性腫瘤，因死亡率高、治療效果差，也被稱為“癌中之王”。與腸癌一樣，胰腺癌也和高脂肪、高蛋白、高糖食物“吃”得過多密切相關。預防胰腺癌主要是少“吃”高脂肪、高蛋白、高糖食物，在飲食中增加新鮮蔬菜和水果。此外，也要杜絕暴飲暴食。

6、乳腺癌患者後悔愛吃肉、心情不好、愛生氣

乳腺癌患者多為兩種，一種是生氣多，一種是受氣多。得了乳腺癌才反思：遇事不要激動，很多事情看淡點才是最重要的，沒有什麽比身體更重要。乳腺癌也和“吃”有關係，膽固醇會增加女性患乳腺癌的風險，長期大量攝取動物脂肪會產生大量類雌激素及前列腺素樣物質，血中雌激素含量增高，而雌激素恰恰具有誘發乳腺癌的作用。預防乳腺癌，日常飲食應保持清淡，注意葷素搭配，最好以素為主，多吃蔬果及粗纖維食物。

以下是防癌人群日常要規避的飲食：

一. 油炸食品；

二. 腌制食品；

三. 加工肉制品(如：肉乾、肉松、香腸等)；

四. 餅幹類食品(除低溫烘烤餅乾、全麥餅乾)；

五. 碳酸飲料類；

六. 方便食品類。