仁心仁術、譽滿全城30載杏林名傑 譚振威心臟科內科醫師

譚醫生除了是專科心臟醫生外，亦是內科醫生，所以對病人身體上的機能變化特別瞭解。

許多醫生都把成為一個好醫生作為自己的人生目標，但怎樣才算好醫生？很多就業醫生曾對此反復思量，希望自己能做到仁心仁術、受萬人尊敬的地步，但這很多時候也只是空泛的理論，偏向感性，而現今的結語則是「醫生的良知就是病人最好的保證」。每個人對好醫生有不同的演繹，有的認為肯為病人解決難題就是好醫生，有的認為仁心仁術就是好醫生。然而，就算常用的仁心仁術也只是形容詞而已，用如今的管理學術語來講，我們應該要為好醫生下定義，在量化它的同時設定關鍵績效指標才可。

定義和量化只是第一步，就如仁心仁術，兩者中誰更重要呢？最佳答案自然是要兩者兼備，當然仁心比仁術更重要，同時也更難做得好，領略竅門後所獲得的滿足感也更大。從古至今，若是要找一個好醫生的代表性人物，是該選華佗、史懷哲、赤鬍子還是現代的教授醫生呢？又或是選擇醫學之父希波克拉底？有人說「愛好行醫者也必定愛人類」，這就是仁心先於仁術！

易地而處，當人們做過病人或家屬後，就會渴求聽到關心和窩心的話。2015年一位很少看醫生的劉姓僑胞，在機緣巧合之下認識了紐約 心臟專科譚振威醫生。當時譚醫生為他做了人生第一次的心臟檢查，發覺心臟有小小異常。原本以為是輕微的心臟血管梗塞，但經過各種詳細心臟檢查後發現，其心臟血管三條倒塞竟達90%。如此嚴重的心臟病 症，病人如果突發心臟病，顯然救愈率是非常低的。在譚醫生細心的安排下，該名病人在曼哈頓康奈爾心臟專科醫院成功完成了通波仔手術，將其中二條心臟血管用支架張開，解除了高危風險。之後這位劉先生一直保持長期細心的定期檢查，在這七年內身體一切正常。他親身感受到譚醫生的仁心關懷，無論譚醫生有多少病人，但他總會記得病人身體的各種疾病，這可能是因為譚醫生除了是專科心臟醫生外，亦是內科醫生，所以對病人身體上的機能變化特別瞭解。仁心能直接影響病人體驗，仁術當然也很重要，這不單單指的是醫術精湛，適時正確的診斷，同時確保安全、有效、公平、以病人為中心的治療，這些都是仁術的要素。

如今無論公營或私營的醫生，每天都需要面對很多病人。其實病人哪會不知道醫生忙碌，沒有太多時間，但只要醫生能點頭微笑表示問好，用身體語言表示關懷，對於病人來說就已經很滿意了。像譚醫生這樣，面對每一位病人都能一一記著對方的病情，這樣的醫生真是少之又少。

於紐約華埠行醫超過三十年的譚振威心臓科醫生，曾獲各界社團頒發的無數好醫生奬項及無數病人送贈的鳴謝狀。行醫30年，譚醫生的很多病人都己高達90歲，而在無數奬項中，有一個奬項就是表掦譚醫生的就診病人入院率及發病出事率非常低。

譚振威是心臓血管專科加州柏克萊大學學士、康奈爾大學醫學院博士、美國內科專科心臓血管專科學院院士、康奈爾醫學院內科及心臓專科副教授、紐約長老會醫院內科及心臟專科主治醫師。

譚振威醫生主治：心絞痛、呼吸困難、心跳、心悸、心律不正、心臓血管閉塞、心臓功能衰退、高血壓 、糖尿病、高膽固醇、預防中風、腳腫、腳無力行走。譚醫生診所設有先進儀器，如心電圖、運動測心器、24小時心電心率分柝、腳部血管檢查、彩色心臓傳真超聲波掃描及運動超聲波掃描等。