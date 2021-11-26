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張大千潑彩大成磅礴巨制《秋曦圖》

紐約訊
張大千(1899-1983)《秋曦圖》橫幅，高近三尺，寬則五尺再半，畫面近十五平尺。筆致縱橫跌宕，石青、石綠、白粉、朱橙參合交融，形成猶如自然大觀中雪域湖海般壯闊。
張大千(1899-1983)《秋曦圖》橫幅，高近三尺，寬則五尺再半，畫面近十五平尺。筆致縱橫跌宕，石青、石綠、白粉、朱橙參合交融，形成猶如自然大觀中雪域湖海般壯闊。

2021年秋季拍賣，中國嘉德幸承呂國文先生重托，將首度隆重呈現其珍藏四十三載的張大千晚年極稀見之作《秋曦圖》。此幅幾近六尺整紙，在張大千晚年潑墨潑彩的傳世作品中堪稱磅礴巨制，世之罕見。縱觀張大千所有潑墨潑彩的創作中，在石青、石綠等慣用色外，又運用大面積的白粉與朱橙色澤染寫，以營造大氣迷蒙、晨曦滿峰、浪漫變幻的璀璨之筆，除此幅《秋曦圖》外，便無它畫可堪相較。故而，此輝煌瑰麗之篇章，堪稱大千先生潑墨潑彩登峰造極之代表，呈現其集古辟今的創作魄力，堪稱張大千博物館級巨制。極造化，盡天成，如是之。

足跡遍佈世界的張大千，一生都在生命與畫面中追求理想中的世外桃源。經反復思量，大千做了一生中最後一個遷徙的決定：是年1月25日，舉家遷居臺灣。

歸台後，大千先生親自選址臺北北郊外雙溪溪水雙分之處，打造他在故土的新居。他引佛經典故，為新居取名“摩耶精舍”，謂釋迦摩尼佛之母摩耶夫人腹中藏有“三千大千世界”，並請好友台靜農為之書名。1978年8月新居落成，先生遷入“莫耶精舍”，這是他人生中最後的世外桃源。大千先生名重，喬遷新居後來賀賓客盈門，與老友新知言歡於故土新舍，他心神愉悅，大有歸鄉萬事足之感。

與愉悅的心情相伴的，是大千再次澎湃的創作激情，這個時期，他的藝術再次進入豐產期。一方面是人情與畫債紛至沓來，他素以玉成為樂事，少有推脫；更重要的是在結束數十載海外漂泊之後，他開始反芻畢生所積累的能量，以世界之眼再次打量東方與西方，重審傳統與現代，遊刃有餘地遊走在墨與彩的世界，超越自己樹立的巔峰，自由於心、忘我於藝。這是大千畢生所追求的詩意與夢境：別有天地非人間。

摩耶精舍的墨與彩，是大千先生生命中最後的藝術耕耘，數量豐沛的創作中華章不斷。每逢重要創作，他總要在清晨五時至七時精神最佳的時候動筆，而構思醞釀則往往是靈台一動而成。遷入摩耶精舍後不久的一個秋日清晨，大千先生推窗遠眺、遙望晨空，見到雨後初晴的天空中水滴瀰漫，在秋日的晨曦下泛起陣陣彩霞，絢爛奪目，形成了奇妙美景。靈感乍現，創作思潮迸發，旋想起月余前好友殷囑求畫之請，便欣然鋪紙落筆，曆十數天苦心經營，畫成一件六尺橫幅《秋曦圖》。

大千先生這位殷囑求畫的好友叫呂國文，呂先生深慕張大千畫藝，屢與之談藝，常得大千精佳之筆相贈。張大千初遷臺北外雙溪摩耶精舍時，呂先生便前來相賀，兩人重晤于梅園，席間呂先生懇請大千為其畫一張最頂級的潑彩作品，畫潤隨張大千來定。大千先生以玉成為樂事，遂欣然相允。俟後便有前述所言，大千先生觀晨曦瑰麗之景，用心經營《秋曦圖》之事。

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