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象印推出全新強大的微電腦電飯煲 兼備聰明腦袋和強大實力

紐約訊
象印新產品保溫電飯煲(NL-DCC10/18)。
象印新產品保溫電飯煲(NL-DCC10/18)。

高級廚房電器製造商象印，為其實用的廚房電器產品陣容再添一款微電腦（Micom）電飯煲。全新的保溫電飯煲(NL-DCC10/18) 是一款中檔家電，擁有豐富的功能，適合追求廚房高科技的一家之煮，每次都能煮出完美的米飯與各種美食。菜單設定分為米飯類和非米飯類，如蛋糕和燕麥片，顯見其先進的微電腦快思邏輯功能強大。電飯煲將於2021年11月上市，有5.5杯和10杯米容量可供選擇，建議零售價分別為$169和$193。

微電腦電飯煲是新式廚房的生力軍，兼備十八般武藝，能夠勝任各種烹調料理，不負消費者的期望。微電腦利用位於蓋子和底座的內部感測器來測量烹飪時間，這些感測器會對烹飪週期進行微調，以達完美效果。此電飯煲配備了厚重金屬防粘內鍋，可以實現均勻加熱和烹飪，機體內的三重加熱器分別位於底部、四周和蓋部，可產生理想的溫度，進行精准烹飪。使用者可在一目了然的LCD螢幕上選擇功能表設定查看時間和烹飪計時器，還可設置延時計時器(2個設定)，在需要時也可以將烹飪提示聲靜音。

微電腦電飯煲的多種功能表選項包括：白米、長粒白米、壽司飯、稀飯、糙米、GABA 糙米、茉莉香米、鋼切燕麥、藜麥、快速白米和蛋糕。其他功能特色還有可拆卸清洗的內蓋、所有與食物和湯汁接觸的部件都不含雙酚A、特大的蒸汽排氣罩可防止水蒸汽四濺、可拆式電源線等。隨附配件有量杯、防粘飯勺和飯勺架。

請訪問https://www.zojirushi.com/app/product/nldcc_sc查看有關產品的更多訊息。下面是微電腦電飯煲NL-DCC的10%折扣碼：WJ10，有效期至12/31/21。請訪問此頁面購買產品：https://shop.zojirushi.com/collections/rice-cookers/products/nldcc?utm_source=FY2022_NOV_PR2&utm_medium=National_WorldJournal_News&utm_campaign=NLDCC_SHO_CN&utm_content=Content_Content。有關象印品牌和產品的更多資訊，請致電800-733-6270，或訪問www.zojirushi.com與美國象印公司聯絡。

電飯煲 美國 美食

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